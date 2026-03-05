Biståndshandläggare
2026-03-05
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att utreda, besluta samt följa upp beviljade biståndsinsatser. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring den enskilde och med dennes behov i centrum, vilket sker i samarbete med anhöriga, hälso- och sjukvård, andra myndigheter och samarbetsparter. Arbetsuppgifterna innefattar även att delta i utvecklingsarbeten för att föra verksamheten framåt, såsom att ta fram tydliga processer och rutiner och att driva utveckling avseende digitalisering, metod samt kvalitet i arbetet. Även mentorskap och introduktion av nyanställda ingår i arbetsuppgifterna. Att arbeta på KSON innebär att varje medarbetare bidrar till att förverkliga vårt kärnuppdrag- att med fokus på god kvalitet, tillgänglighet och innovation tillhandahålla en sammanhållen vård och omsorg för våra invånare.Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
För att lyckas i detta roliga och utmanande arbete är det ett krav att du har socionomexamen eller annan närliggande utbildning på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom socialtjänst och myndighet, gärna inom äldreomsorg. Som person har du personlig mognad och integritet, och du vågar stå för dina bedömningar. Du är kvalitetsmedveten och serviceinriktad, arbetar noggrant och tar ansvar för att uppgifterna blir gjorda på rätt sätt. I och med att omvärlden är i ständig förändring behöver du också vara flexibel, initiativtagande och se utmaningar som något roligt som ska lösas. Du har stor datavana och behärskar svenska språket väl i tal och skrift. Då kommunen är stor till ytan behöver du ha körkort.
Det finns ett tydligt uppdrag inom avdelningen att utveckla handläggningsprocesser, arbetssätt, samverkan och innovation, samt att införa digitala lösningar som en del av detta. Inget är så bra att det inte kan bli bättre! Vi hoppas att du ser det som ett spännande uppdrag som du vill vara med att förverkliga. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.
Myndighetsavdelningen består av ca 80 medarbetare, en avdelningschef och fem enhetschefer. Avdelningen arbetar främst med myndighetsutövning med stöd av SoL och LSS och ansvarar även för att handlägga ansökningar om färd- och riksfärdtjänst samt att verkställa kontaktperson- och stödfamiljinsatser. På avdelningen arbetar LSS-handläggare, socialpsykiatrihandläggare, biståndshandläggare, boendesamordnare, kontaktsekreterare, avgiftshandläggare och anhörigkonsulenter.
Kommunalförbundets vision är att invånarna i Norrtälje kommun har en god hälsa. Vår styrmodell bygger på tre strategiska inriktningar, god och nära vård och omsorg en hållbar socialtjänst, ökad självständighet och trygghet med välfärdsteknik, förebyggande insatser och prevention.
Vi hoppas att du som söker känner igen dig i vår vision, och vill vara med att fortsätta utveckla vårt värdefulla arbete i enlighet med den!
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje värnar om våra medarbetare. Vi tycker att det är viktigt med professionella och engagerade ledare och medarbetare och en god arbetsmiljö.
Vi har friskvårdsbidrag, möjlighet till flexibel arbetstid (årsarbetstid) och till distansarbete. Ersättning
