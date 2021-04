Biståndshandläggare - vuxen, socialpsykiatri, vik - Stockholms kommun - Administratörsjobb i Stockholm

Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-15Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.2021-04-15Vuxenenheten ingår i avdelningen för individ- och familjestöd.Enheten riktar sig till personer med funktionsnedsättningar, socialpsykiatriska behov samt beroendeproblematik. På enheten arbetar socialsekreterare och biståndshandläggare med myndighetsutövning. Enheten har även tillgång till case manager, boendestödjare för personer med beroendeproblematik samt en bosamordnare. Vi sitter på förvaltningens kontor i Björkhagen, beläget precis invid tunnelbanestationen.Vi söker dig som vill arbeta som biståndshandläggare hos oss på socialpsykiatrin. Tjänsten avser ett vikariat på ett år fr.o.m. 2021-06-01. Som biståndshandläggare inom socialpsykiatrin har du ett viktigt och meningsfullt arbete framför dig, där du möter medborgare som ansöker om stöd- och hjälpinsatser för att fungera i sin vardag. Du utreder, bedömer och beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du behöver ha förmåga att självständigt kunna planera och följa upp ditt arbete samtidigt som tjänsten ställer höga krav på samarbetsförmåga med interna och externa kontakter.Vi lägger tonvikt på en sammanhållen socialtjänst för brukarna där vår enhet integrerat all vuxenhandläggning för åldrarna 20-65. Vi sätter individens behov i centrum och lägger stor vikt vid att individen ska vara delaktig i handläggningsprocessen.Erfarenhet och kompetens som vi söker hos dig är:SocionomexamenErfarenhet av myndighetsutövningGoda kunskaper om relevant lagstiftning som SoL och LSSEftersom utredning och dokumentation är en viktig del i ditt arbete behöver du också ha goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift. Det är viktigt att du har god analytisk förmåga och att du kan kommunicera på ett tydligt sätt. Särskilt meriterande är om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i Stockholms stads verksamhetssystem, Paraplyet. Du är trygg i din roll, har god samarbetsförmåga och förmåga att sätta dig in i en annan persons situation utan att ta över personens känslor. Ditt arbetssätt präglas av gott bemötande, omdöme och struktur. Vidare har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och är uthållig i ditt arbete.Vi erbjuder handledning.Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.Som månadsanställd har du möjlighet till semesterväxling, flextid, friskvårdstimme alternativt friskvårdspeng samt sommararbetstid.Du erbjuds att förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads simhallar gym och träningsanläggningar. Därutöver har du som anställd i Stockholms stad för närvarande rabatt på ett flertal andra gym och träningsanläggningar.Läs mer om staden som arbetsgivare här: https://jobba.stockholm/formaner/ Välkommen med din ansökan!Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Varaktighet, arbetstid39,50/39,50. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-29Stockholms kommun5692853