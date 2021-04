Biomedicinsk analytiker till Fysiologiska enheten i Gävle - Region Gävleborg. - Biomedicinjobb i Gävle

Region Gävleborg. / Biomedicinjobb / Gävle2021-04-12Fysiologiska enheten tillhör verksamhetsområdet Bild och Funktionsmedicin. Enheten har verksamhet inom områdena klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi och nuklearmedicin. Fysiologiska enheten har för närvarande 37 medarbetare, varav 19 biomedicinska analytiker och det utförs cirka 20 000 undersökningar per år på enheten.Att jobba hos oss innebär ett spännande och utvecklande arbete i samarbete med engagerade kollegor. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla.Välkommen in med din ansökan!2021-04-12Som biomedicinsk analytiker på fysiologiska enheten kommer du att utföra olika typer av patientundersökningar som exempelvis:myocardscintigrafi, skelettscintigrafi och lungscintigrafi, inom nuklearmedicinultraljud hjärta och kärl, EKG, arbets-EKG och spirometri, inom klinisk fysiologiEEG och neurografier, inom klinisk neurofysiologi.Hos oss får du:rotera mellan de olika områdena vilket innebär en variation av spännande och utvecklande arbetsuppgifteren individuell introduktion i arbetet och möjlighet till kompetensutvecklingingå i ett team med kompetenta och engagerade kollegor.Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/ Som person har du lätt för att ändra ditt synsätt och anpassa dig till förändrade omständigheter. I stressade situationer har du förmågan att hålla dig lugn och fokusera på rätt saker. Då arbetet innebär nära samarbete med kollegor bör du vara lyhörd och kunna kommunicera väl. Du kan även ta ansvar för dina arbetsuppgifter samt strukturera och planera ditt arbeta på ett effektivt sätt.I rollen ska du:vara legitimerad biomedicinsk analytiker, gärna med inriktning klinisk fysiologiha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.Det är meriterande om du har några års erfarenhet av yrket.Vi har även möjlighet att ta emot dig som är ny i yrket, hos oss får du en gedigen introduktion med stöd från skickliga handledare.Vänligen ansök så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.ÖVRIGTRegion Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Med cirka 7 500 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg.Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.Vi vill ge människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att erbjuda högkvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling ökar vi attraktionskraften för vår region. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-16Region Gävleborg.5685357