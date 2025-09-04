Bilvårdare och däckmontör
Autoclean Och Däckservice Täby AB / Servicepersonaljobb / Täby Visa alla servicepersonaljobb i Täby
2025-09-04
Hej!
Vi söker en glad person som vill jobba i högt tempo.
Vi söker dig som kommer i tid, som har ett öga för detaljer och har erfarenhet av Bilrekond sedan tidigare. Du är självständig, noggrann och har ett positivt humör.
Arbetstiderna är normalt från 08 till 17 eller 09-18,
Heltid med möjlighet att jobba extra på helger.
Lön efter överenskommelse.
Vi söker en händig person med erfarenhet av arbete inom däck och professionell bilvård, inklusive polering och lagning av bucklor.
B-körkort är ett krav.
Språk Svenska, Engelska eller arabiska
Varmt välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: info@carprotaby.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autoclean Och Däckservice Täby AB
(org.nr 559149-0833)
Täby Torg 2 (visa karta
)
183 34 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Autoclean & Däckservice Täby AB Jobbnummer
9492203