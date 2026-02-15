Bilvårdare
Bilsmidigt AB / Servicepersonaljobb / Upplands Väsby Visa alla servicepersonaljobb i Upplands Väsby
2026-02-15
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilsmidigt AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi vill göra det lika enkelt att köpa eller sälja bil som att beställa en matkasse online. Vill du vara med på resan?
Som Bilvårdare hos oss får du en viktig roll i att våra bilar alltid håller hög standard - både inför fotografering, leverans och när nya bilar kommer in. Arbetet är varierat och kan bland annat bestå av:
Rekonditionering av inkommande och utgående bilar
Hjulbyte vid behov
Polering
För att trivas i rollen behöver du vara stresstålig, ha ett öga för detaljer och kunna jobba snabbt utan att slarva. Vi värdesätter att du är strukturerad, kan prioritera i ett högt tempo och att du kommer i tid - det är ett krav. Tidigare erfarenhet av bilrekonditionering är meriterande.
B-körkort och egen bil är ett krav.
Du utgår från vårt logistikcenter i Upplands Väsby.
Känns det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av en expansiv resa med goda utvecklingsmöjligheter.
OBS! Vi tar även emot ansökningar för extrajobb (deltid).
Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Bilsmidigt AB
(org.nr 559231-1053)
David adrians väg (visa karta
)
194 91 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9743204