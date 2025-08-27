Bilvårdare - biltvätt
Östermalm Car wash AB / Servicepersonaljobb / Stockholm Visa alla servicepersonaljobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östermalm Car wash AB i Stockholm
Bilvårdare med erfarenhet - Skarpnäck (praktik inledningsvis)
Vi söker en noggrann och driven person till vårt team i Skarpnäck!
Arbetsuppgifterna består av:
Biltvätt, både invändig och utvändig
Däckbyten och hantering av däck
Polering och rekonditionering av bilarPubliceringsdatum2025-08-27Kvalifikationer
Du måste ha tidigare erfarenhet av bilvård, däckbyten och polering. Vi söker dig som är ansvarsfull, arbetar effektivt och har öga för detaljer. Körkort krävs!
Anställningen inleds med en praktikperiod.
Låter det intressant? Välkommen att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: skarpnack@ecoshine.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östermalm Car wash AB
(org.nr 559136-5969)
Flygfältsgatan 2 (visa karta
)
128 30 SKARPNÄCK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ecoshine - Skarpnäck Jobbnummer
9479527