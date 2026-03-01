Biltvättare/Biluthyrare
2026-03-01
Vi söker personal för behovsanställning/timanställning. Vi söker dig som förstår känslan av god service. Fritt arbete under ansvar. Vi söker personal som kan se till att våra uthyrningsfordon alltid är i skick för uthyrning. Bilvård in & utvändigt, fylla på vätskor etc . Arbetstiden kan variera från tidiga morgnar till sena kvällar/helger beroende när fordon behöver färdigställas Körkort är ett krav. Viktigt att kunna följa instruktioner och kunna ta ansvar så att fordonen är i toppskick vid uthyrning. Andra uppgifter som kan förekomma är Upphämtning/Lämning av fordon. Utvecklingsmöjligheterna är stora där även en kontorstjänst är tanken med arbetsuppgifter som inkommande samtal, följa upp mail, svara kunder, hjälpa till med bokningar. Datorvana krävs för tjänsten Tjänsten kräver även goda kunskaper i Svenska i tal & skrift. Så ansöker du
E-post: info@100biluthyrning.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilvård/Kontorstjänst".

100 Flytt AB (org.nr 559283-3288)
