Bilsäljare Till Motornova

2026-04-28
Vill du arbeta med ett av världens starkaste premiumvarumärken i en toppmodern anläggning? Hos Motornova får du en affärsdriven roll med stort kundfokus, där du ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt till leverans och långsiktiga kundrelationer. Just nu bygger vi framtidens Mercedes-Benz-anläggning i Skövde, vilket ger dig en unik möjlighet att bli en del av vår resa i en helt ny och modern miljö.
Vem är du? Vi söker dig som drivs av affärer och som trivs i en roll där relationer, förtroende och kvalitet står i centrum. Du har ett professionellt förhållningssätt i alla kundmöten och förstår vikten av att representera ett starkt varumärke.
Du arbetar strukturerat och självständigt, men är samtidigt en lagspelare som bidrar till teamets gemensamma framgång. Med ett öga för detaljer och en god känsla för service säkerställer du att varje kund får en förstklassig upplevelse.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom bilbranschen
Är trygg i kunddialoger och har förmåga att driva affärer i mål
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål och har ett affärsmässigt tänk
Har ett starkt kundfokus och ett genuint intresse för att skapa långsiktiga relationer
Arbetar strukturerat och tar ansvar för hela din affär
Innehar B-körkort
Din vardag Som säljare hos oss har du en central roll i verksamheten där du ansvarar för hela kundresan. Du arbetar med försäljning av Mercedes-Benz personbilar och guidar kunden genom hela processen - från behovsanalys till leverans och uppföljning.
Din vardag är varierad och präglas av både kundmöten och eget affärsdriv. Du arbetar aktivt med att skapa nya affärsmöjligheter samtidigt som du vårdar befintliga relationer.
I rollen kommer du bland annat att:
Arbeta med försäljning av nya och/eller begagnade Mercedes-Benz
Ta emot och följa upp leads samt aktivt skapa nya kundkontakter
Genomföra behovsanalyser och ge professionell rådgivning
Ansvara för offertarbete, affärsavslut och leveranser
Säkerställa hög kvalitet i varje steg av kundupplevelsen
Samarbeta nära kollegor inom försäljning, service och administration
Du blir en del av ett team med höga ambitioner, där ni tillsammans arbetar mot gemensamma mål och ständigt strävar efter att utvecklas.
Vill du veta mer?
Känner du att ovanstående låter intressant och passar väl in med dina erfarenheter och ambitioner? Då är du varmt välkommen att höra av dig. I den här rekryteringen samarbetar Motornova med Nexer Recruit. Välkommen att kontakta rekryteringskonsult Fredrik Karlström via e-post: fredrik.karlstrom@nexergroup.com
eller telefon +46703020273 för mer information, då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt dock senast 2025-17-05. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Motornova Motornova AB är en del av Nordiska Motor, en koncern som grundades 1984 och som i dag har cirka 300 medarbetare med verksamhet från Halmstad till Arvika. I Skövde har vi funnits sedan 2004 och är auktoriserad agent för Mercedes-Benz personbilar samt återförsäljare av transportbilar.
Vi erbjuder i dag en fullserviceanläggning och är nu mitt i en omfattande ombyggnation till Mercedes-Benz senaste anläggningskoncept - MAR20X - som står klar sommaren 2026. Det innebär att du får arbeta i en helt ny, modern miljö anpassad för framtidens kundupplevelse.
Vår verksamhet präglas av värderingarna engagemang, trygghet och glädje. Vi tror på långsiktiga relationer, kontinuerlig utveckling och att det är människorna som gör skillnaden - både våra medarbetare och våra kunder. Så ansöker du
