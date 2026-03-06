Bilrekondare - för framtida behov

Arena Personal Sverige AB / Servicepersonaljobb / Eskilstuna
2026-03-06


Visa alla servicepersonaljobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Köping eller i hela Sverige

Vill du arbeta med bilar och leverera resultat som verkligen syns? Vi söker nu bilrekondare för kommande uppdrag hos våra kunder.

Publiceringsdatum
2026-03-06

Om tjänsten
Som bilrekondare arbetar du med invändig och utvändig rengöring av fordon. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:

Handtvätt och maskintvätt

Polering och vaxning

Invändig rengöring och klädseltvätt

Lackskyddsbehandling

Enklare däck- och fälgvård

Arbetet sker både självständigt och i team, med fokus på kvalitet och noggrannhet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av bilrekond eller liknande arbete (meriterande)

Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer

Trivs med fysiskt arbete

Har B-körkort (meriterande)

Talar och förstår svenska

Vi erbjuder
Möjlighet till uppdrag hos etablerade aktörer

Trevlig arbetsmiljö

Varierande arbetsuppgifter

Möjlighet till långsiktigt samarbete

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar löpande med urval inför kommande uppdrag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7302695-1877456".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta)
632 20  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9780630

Prenumerera på jobb från Arena Personal Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Arena Personal Sverige AB: