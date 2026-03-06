Bilrekondare - för framtida behov
2026-03-06
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Vill du arbeta med bilar och leverera resultat som verkligen syns? Vi söker nu bilrekondare för kommande uppdrag hos våra kunder.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som bilrekondare arbetar du med invändig och utvändig rengöring av fordon. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Handtvätt och maskintvätt
Polering och vaxning
Invändig rengöring och klädseltvätt
Lackskyddsbehandling
Enklare däck- och fälgvård
Arbetet sker både självständigt och i team, med fokus på kvalitet och noggrannhet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av bilrekond eller liknande arbete (meriterande)
Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer
Trivs med fysiskt arbete
Har B-körkort (meriterande)
Talar och förstår svenska
Vi erbjuder
Möjlighet till uppdrag hos etablerade aktörer
Trevlig arbetsmiljö
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar löpande med urval inför kommande uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7302695-1877456". Omfattning
