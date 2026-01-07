Bilmekaniker Euromaster Backaplan
Om arbetsgivaren
Euromaster är en av Europas ledande aktörer inom däck- och fordonsservice. Företaget erbjuder service av hög kvalitet med stort fokus på säkerhet, kundnöjdhet och hållbarhet. Euromaster har verkstäder över hela Sverige och är en trygg arbetsgivare med kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som bilmekaniker på Euromaster Backaplan kommer du att arbeta med:
Service och reparation av personbilar
Felsökning och diagnos med moderna diagnosverktyg
Broms-, motor- och chassiarbeten
Förebyggande underhåll enligt tillverkarens rekommendationer
Dokumentation av utfört arbete enligt företagets rutinerKvalifikationerKvalifikationer
Utbildning som bilmekaniker
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som bilmekaniker i Sverige
Erfarenhet av diagnostiksystem
B-körkort
Erfarenhet av el- och hybridfordon
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
AC-certifikat
Kunskaper i engelska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande och noggrann
Självständig men har god samarbetsförmåga
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Säkerhetsmedveten i ditt arbete
Anställningsvillkor
Heltid
Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas)
Kollektivavtal
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: info@qcar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Q Car Care & Tire Service AB
(org.nr 559366-3890)
Bäcktuvevägen 6 (visa karta
)
417 49 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Yasin Moshfeq info@qcar.se 031555317 Jobbnummer
9672471