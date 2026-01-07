Bilmekaniker Euromaster Backaplan

Q Car Care & Tire Service AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-01-07


Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Q Car Care & Tire Service AB i Göteborg

Om arbetsgivaren
Euromaster är en av Europas ledande aktörer inom däck- och fordonsservice. Företaget erbjuder service av hög kvalitet med stort fokus på säkerhet, kundnöjdhet och hållbarhet. Euromaster har verkstäder över hela Sverige och är en trygg arbetsgivare med kollektivavtal.

Publiceringsdatum
2026-01-07

Dina arbetsuppgifter
Som bilmekaniker på Euromaster Backaplan kommer du att arbeta med:
Service och reparation av personbilar
Felsökning och diagnos med moderna diagnosverktyg
Broms-, motor- och chassiarbeten
Förebyggande underhåll enligt tillverkarens rekommendationer
Dokumentation av utfört arbete enligt företagets rutiner

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Utbildning som bilmekaniker
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som bilmekaniker i Sverige
Erfarenhet av diagnostiksystem
B-körkort
Erfarenhet av el- och hybridfordon
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande
AC-certifikat
Kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande och noggrann
Självständig men har god samarbetsförmåga
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Säkerhetsmedveten i ditt arbete

Anställningsvillkor
Heltid
Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas)
Kollektivavtal
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: info@qcar.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Q Car Care & Tire Service AB (org.nr 559366-3890)
Bäcktuvevägen 6 (visa karta)
417 49  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Yasin Moshfeq
info@qcar.se
031555317

Jobbnummer
9672471

Prenumerera på jobb från Q Car Care & Tire Service AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Q Car Care & Tire Service AB: