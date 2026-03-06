Bilmekaniker
2026-03-06
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Nu söker vi på Automodif I Västerås AB Autoexperten en erfaren bilmekaniker.
Hos oss arbetar du i en modern verkstad med varierande arbetsuppgifter och ett starkt fokus på kvalitet, noggrannhet och kundnöjdhet. Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom yrket och som trivs med att ta ansvar för ditt arbete.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som bilmekaniker hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Service och underhåll av personbilar och lätta transportbilar
Felsökning med moderna diagnosverktyg
Reparationer av motor, bromsar, avgassystem och chassi
Kamremsbyten och andra större servicearbeten
Montering av reservdelar och tillbehör
Bidra till en god arbetsmiljö och hög kundnöjdhet
Meriterande
Kunskap om el- och hybridbilar
Erfarenhet av att montera motorvärmare, kupévärmare och dragkrok
Vi erbjuder
Arbete i en modern och välutrustad verkstad Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet till utbildning och utveckling inom AutoexpertenOm tjänsten
Plats: Västerås
Anställningsform: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: automodif.v@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Automodif i västerås AB
(org.nr 559351-6411)
Brandthovdagatan 15 (visa karta
)
721 35 VÄSTERÅS Jobbnummer
9780996