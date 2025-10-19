Bilmekaniker

Bilhallen ServiceCenter i Svalöf AB / Maskinreparatörsjobb / Svalöv
2025-10-19


Är du den mekanikern som Bilhallen Servicecenter söker?
Vi söker en driven mekaniker som vill arbeta med ett glatt gäng i Svalöv.
Den vi söker ska vara kunnig inom arbetsområdet samt noggrann.
Det är meriterande om du har erfarenhet sedan tidigare som bilmekaniker/servicetekniker och har HV utbildning
Som person är du lösningsorienterad och stresstålig.
Din samarbetsförmåga behöver vara god då vi ska fungera som ett team.
Krav:
Datorvana
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift.

Låter detta intressant så hör av dig till oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Mail
E-post: robert@bilhallensvalof.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bilhallen ServiceCenter i Svalöf AB (org.nr 559132-9171)
Industrigatan 3 (visa karta)
268 33  SVALÖV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9563627

