Billackerare till företag i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du erfaren inom billackering eller har ett stort intresse för fordonsbranschen? Nu söker vi engagerade billackerare till våra kunder i Stockholmsområdet!
Om tjänsten som billackerare
Vi erbjuder nu ett jobb som billackerare där du arbetar i en modern bilverkstad med varierande arbetsuppgifter relaterade till lackering och underhåll av fordon. Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra grundarbete inför lackering såsom slipning, spackling och maskering
Lackera personbilar och transportfordon enligt satt färgkod och önskemål
Utföra mindre reparationer av lackskador
Kontroll av kvalitet och finish efter avslutat arbete
Viss kundkontakt samt lagersysslor kan förekomma
Vem söker vi?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av billackering eller är utbildad inom området. Du är noggrann, kvalitetsmedveten, punktlig och har lätt för att samarbeta i team likväl som kunna arbeta självständigt. Du är lösningsorienterad och arbetssam, har ett gott bemötande mot både kollegor och kunder och trivs i en ansvarsfull roll där kvalitet är i fokus. Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Erfarenhet av lackering eller bilreparation är krav
B-körkort är ett krav
Du behärskar svenska i tal och skrift, för vissa tjänster går engelska bra
Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta Johanna på 0738558647 eller via mail: johanna.aslan@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Johanna Aslan johanna.aslan@fordonsakademin.se 0738558647 Jobbnummer
9531705