Biljettkontrollant till Halland
Bemannia AB (Publ.) / Tågjobb / Falkenberg Visa alla tågjobb i Falkenberg
2025-08-07
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Är du ansvarstagande och har tidigare erfarenhet inom serviceyrket? Varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en ansvarstagande biljettkontrollanter till vår kund Hallandstrafiken. Som biljettkontrollant är du Hallandstrafikens ansikte utåt i kundmötet. Arbetet täcker hela Halland, förutom Kungsbacka.
Tjänsten är en behovsanställning och uppdraget förväntas starta till hösten. Arbetstiderna är förlagda 06:00 till 22:00 med dags eller kvällspass under både helg och vardag. Vår kund lägger schemat månad för månad. Utgångspunkten kommer att vara Halmstad eller Falkenberg men man behöver vara bekväm med att resa i hela Halland. Anställningen börjar med en introduktionsutbildning på heltid, där det varvas med teori och praktik. Det ingår även en grundlig introduktion i alla arbetsuppgifter.
Du kommer även att erbjudas en digital utbildning i hot och våldPubliceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Arbetet som biljettkontrollant består av att skapa en trivsam stämning i kollektivtrafiken genom att finnas där för Hallandstrafikens betalande kunder. Din främsta arbetsuppgift kommer vara att utföra kontroller av biljetter ombord på bussar och tåg samt ge tilläggsavgift till de som inte löst biljett. Du förväntas på ett korrekt och förtroendeingivande sätt kunna informera, hjälpa och vägleda kunder i frågor som rör resor, trafik och biljetter. Som biljettkontrollant arbetar du i par, och dina närmsta kollegor är busschaufförer och tågvärdar. Tjänsten kommer innebära mycket stående och gående arbete.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Kontrollera att resenärerna har rätt biljett
Vid avvikelser och felaktiga biljetter ge ut tilläggsavgifter
Hjälpa resenärer att köpa biljett vid behov
Informera i frågor som rör resor, biljetter och trafiken
Dina kvalifikationer
Godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande
Tidigare arbetslivserfarenhet från ett serviceyrke eller annan relevant yrkeserfarenhet med kundkontakt
Bekväm med stående/gående arbete
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
God kommunikativ förmåga
Erfarenhet av självständigt arbete liksom god samarbetsförmåga
Meriterande
Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
God teknisk kompetens
Flerspråkig
Vad vi erbjuder dig
Som konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 21 augusti 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl, har du däremot frågor går det bra att vända sig till vikarie@bemannia.se
alternativt 08-122 00 450 under kontorstid.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Kontakt
Bemannia Snabbemanning vikarie@bemannia.se 08 122 00 450 Jobbnummer
9448818