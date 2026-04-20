Bildpedagog
* Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
Kulturskolan söker nu en engagerad och kreativ bildpedagog som vill vara med och forma framtidens konstgenerationer.
Kulturskolan arbetar med kreativt skapande i en miljö där fantasi och uttryck står i centrum. Konsten som språk och uttryck för inre och yttre kommunikation, konsten som skönhet, konsten som kreativ lek och skaparglädje.
I kommunens två ateljéer får eleverna prova att arbeta i olika material och tekniker såsom måleri, keramik, drejning, skulptur, teckning och grafik. Arbetet sker både enskilt och i grupp och uppmuntrar till kreativitet, medskapande och nyfikenhet.
Eleverna får också möjlighet att delta i utställningar, både genom att titta på andras konst och genom att hänga egna konstverk inför utställning, allt för att göra konstens rum till sina egna.
Undervisningen riktar sig till barn och unga från 6 till 18 år.
Arbetsuppgifter
* * Konstpedagogiskt arbete med barn och unga.
• Planera och genomföra undervisning i grupper om ca 12 elever.
• Vara del i lovverksamhet och bidra till kulturskolans utveckling genom egna initiativ, möten och APT
• Undervisningen är förlagd till dagtid, eftermiddag och kvällstid enligt schemaKvalifikationer
* * Har god kompetens inom skilda konstnärliga uttrycksformer, tekniker och material. * Ser varje elev och tror på varje elevs förmåga utifrån elevens förutsättningar.
• Har ett bra bemötande och lätt att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Kan skapa en kreativ, trygg och tillåtande miljö för elever, föräldrar, kollegor och dig själv.
• Kan arbeta självständigt men också samarbeta i olika konstellationer.
• Har erfarenhet av konstnärligt arbete samt pedagogiskt arbete med barn och unga * Konstnärlig högskoleutbildning, bildlärarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
* Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi erbjuder
• Ett kreativt, självständigt och inspirerande bildpedagogiskt arbete mitt i Världsarvet
• Möjligheter till utvecklande möten med barn och unga i deras kreativa processer.
• Kollegor med hög kompetens och stort engagemang
• Möjligheter att arbeta ämnesöverskridande och vara med och påverka verksamhetens utveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga kommun
(org.nr 212000-0704)
386 80 MÖRBYLÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Bildning
