Bildlärare Skiftingehus skola
2025-12-18
Vill du vara med och väcka elevers intresse för bild? Vill du använda din kunskap för att inspirera och utveckla elever i deras lärande? Då kan detta vara tjänsten för dig. Vi söker nu en ny kollega till en tillsvidareanställning som bildlärare.
Skiftingehus är en F-9-skola med cirka 580 elever. Skolan ligger ungefär 3 km från centrum och har goda bussförbindelser samt bra parkeringsmöjligheter nära skolan. Under de senaste tre åren har skolan totalrenoverats. Det innebär att lokalerna är moderna och anpassade efter varje professions behov.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
I tjänsten undervisar du i bild i årskurserna 4-9. Du planerar, genomför, följer upp och utvärderar undervisningen tillsammans med kollegor, med utgångspunkt i läroplanen Lgr22. På skolan arbetar vi språkutvecklande i alla ämnen och årskurser.
Du arbetar heltid som bildlärare och får möjlighet att fokusera på ett ämne. Med kreativitet och engagemang skapar du en undervisning som är inkluderande och inspirerande. Du anpassar undervisningen efter elevernas olika behov och arbetar aktivt för att motivera och engagera dem i klassrummet.
Du tillhör arbetslag och är mentor i årskurs 7. I ditt uppdrag samarbetar du nära dina kollegor och delar erfarenheter och kunskap för att stärka elevernas lärande och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i bild. Du kan även ha en pågående utbildning. Du har erfarenhet av att undervisa i bild och är van vid att använda digitala lärmedel i undervisningen. Du har ett intresse för bildämnet och vill utvecklas tillsammans med elever och kollegor. Det är meriterande om du har kunskap om systemen ProReNata och Vklass.
För tjänsten behöver du visa upp ett giltigt registerutdrag.
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
I den här rekryteringen kommer vi be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Ersättning
