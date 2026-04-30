Bibliotekarie till Smedstorp
Tomelilla kommun, Kultur och Fritid / Bibliotekariejobb / Tomelilla Visa alla bibliotekariejobb i Tomelilla
2026-04-30
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tomelilla kommun, Kultur och Fritid i Tomelilla
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Tomelilla bibliotek består av ett huvudbibliotek samt tre filialer, varav samtliga bibliotek är meröppna. Filialerna ligger i anslutning till skolorna i Brösarp, Onslunda och Smedstorp. Skolbibliotek och folkbibliotek samsas i samma lokaler. Huvudbiblioteket är beläget i Tomelilla kulturhus och har samarbeten med konsthall och kulturskola som också finns i huset. Varje år besöker ca 100 000 personer verksamheterna i och kring kulturhuset.
Biblioteken i Tomelilla har en verksamhet som präglas av serviceanda och utveckling. Personalen är ett positivt gäng på nio personer som prioriterar samarbete och flexibilitet för att höja bibliotekets servicegrad. Vi tänjer på gränserna och vågar pröva nytt. Vi är i en förändringsprocess där vi är i färd med att tydliggöra vår riktning, så att vi ännu bättre möter våra invånare på rätt sätt och där vi på ett mer strategiskt sätt möter våra prioriterade målgrupper.
Arbetsuppgifter
Du ansvarar och bemannar Smedstorps bibliotek. Där har du stor möjlighet att utveckla bibliotekets verksamhet gentemot alla målgrupper i lokalsamhället. Du jobbar ensam.
Du kommer även vara en del av utvecklingsarbetet med våra prioriterade målgrupper. Detta ansvarsområde kommer att utkristalliseras under hösten 2026. En del av tjänsten är placerad på Tomelilla bibliotek.
I tjänsten ingår även samverkan med andra kommunala och externa verksamheter, genom exempelvis programverksamhet och läs- och mediefrämjande aktiviteter. Du arbetar i nära samverkan med skolan, och ingår i samverkansarbetet med kommunens andra bibliotek.
Mediehantering såsom inköp, gallring och registrering av media, informationstjänstgöring och andra sedvanliga biblioteksuppgifter ingår.

Kvalifikationer
Du som söker har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap.
Erfarenhet av att arbeta mot våra prioriterade målgrupper såsom personer med funktionsnedsättningar och/eller personer med annat modersmål än svenska samt barn och unga är meriterande.
Kunskaper och erfarenhet av att ha utarbetat programverksamhet inom medie-, och informationskunnighet där AI är inkluderat är meriterande.
Du ska ha god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt vara ansvarstagande och lösningsfokuserad. Hos oss är det viktigt med teamkänsla. Du har förmåga att ta initiativ och självständigt utveckla och driva idéer för hela vårt verksamhetsområde.
Du har ett gott bemötande, är flexibel och serviceinriktad. I mötet med våra användare är du pedagogisk och tillmötesgående med intresse, vilja och en inkännande förmåga att möta varje individ där den är.
Goda läs- och skrivkunskaper i svenska.
Körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322950".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886)
273 80 TOMELILLA
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Tomelilla kommun, Kultur och Fritid

Kontakt
Kulturhuschef
Görel Reimer gorel.reimer@tomelilla.se 0417 - 18191
9885327