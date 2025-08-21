Bibliotekarie med systemansvar
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Gagnefs kommunbibliotek är en del av kultur- och fritidsförvaltningen.
Här arbetar sju medarbetare och tillsammans erbjuder vi kommunens invånare ett engagerat och kvalitativt biblioteks- och kulturutbud. Du blir en del av ett arbetslag med bred kompetens och stor samarbetsvilja. Vi arbetar i integrerade folk- och skolbibliotek med huvudbibliotek i Djurås. Filialer finns i Mockfjärd (den största), samt mindre enheter i Dala-Floda och Björbo.
Sedan 2023 är vi en del av Dalabiblioteken, ett samarbete mellan Dalarnas femton kommunbibliotek, med gemensamt bibliotekssystem och webbplats.
Som bibliotekarie med systemansvar har du det övergripande lokala ansvaret för våra bibliotekssystem - Quria (folk- och skolbibliotek) och Koha (mindre skolbibliotek). Du arbetar både strategiskt och praktiskt med systemadministration, konfiguration och utveckling, och är en viktig länk mellan bibliotekets personal, Dalabibliotekens systemgrupp, kommunens IT-avdelning och systemleverantörer.
I uppdraget ingår bland annat:
- Systemadministration och konfiguration av Quria och Koha
- Felsökning och tekniskt stöd till kollegor
- Dokumentation av rutiner och intern utbildning
- Samordning av teknikinköp och uppföljning
- GDPR- och sekretessfrågor
- Statistikrapportering
- Deltagande i regionalt och lokalt utvecklingsarbete
I tjänsten ingår också sedvanliga bibliotekarieuppgifter, såsom att bemanna under öppettider, vägleda besökare, förmedla litteratur, bistå vid informationssökning samt ge digital handledning. Du arbetar även med medieurval för vuxna, bokhantering och underhåll av bokbeståndet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan akademisk utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete i bibliotekssystem och god förståelse för bibliografiska metadata. Du är trygg i att arbeta med både mjukvara och hårdvara i en biblioteks- och IT-miljö, har goda IT-kunskaper och ett intresse för att utveckla digitala arbetssätt.
Vi värdesätter att du har en utpräglad samarbetsförmåga, ett positivt förhållningssätt och en pedagogisk insikt om att både kollegor och besökare befinner sig på olika kunskapsnivåer. Du behöver även ha B-körkort och tillgång till bil.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Quria och Koha. Vi ser det också som en fördel om du har erfarenhet av upphandling och kravställning, liksom kunskap om biblioteksjuridiska frågor såsom GDPR och sekretess.Anställningsvillkor
100 %. Tillträde 2025-10-01 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöring kvällar och helger enligt schema. Provanställning kan komma att tillämpas. Övrig information
