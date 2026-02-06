Bibliotekarie med samordnande roll
Riksdagsförvaltningen / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
2026-02-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksdagsförvaltningen i Stockholm
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 700 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter. Nu söker vi en bibliotekarie som samordnar användarservice och jobbar med service och kunskapsspridning mot allmänheten.
I Riksdagsbiblioteket arbetar 30 medarbetare som specialiststöd för omvärldsbevakning, nyhetsbevakning och informationsförsörjning till den parlamentariska processen. Tillsammans gör vi det lätt för allmänheten att ta del av riksdagens historia och dokument. Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett team med tio bibliotekarier som ansvarar för bemanning av bibliotekets informationsdisk, undervisning och publika aktiviteter. Som samordnare har du en nyckelroll i att skapa struktur, stödja kollegor och bidra till att utveckla våra tjänster för besökare. Du är också en del av det dagliga arbetet i biblioteket och har informationspass i bibliotekssalen tillsammans med övriga personer i teamet.
Som samordnare har du ett övergripande ansvar och rapporterar till sektionschefen. Tillsammans med sektionschefen och teamet driver du utvecklingen av rutiner, arbetssätt och kvalitetssäkring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
• erfarenhet av att leda grupper eller team
• ett par års erfarenhet av arbete i informationsdisken på bibliotek
• erfarenhet av undervisning
• erfarenhet av att planera och delta i evenemang
• god kunskap av riksdagens dokument.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid och erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via www.riksdagen.se,
senast den 15 februari 2026.
Referensnummer: 870/2025-26Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
• Niklas Bergmark, sektionschef, 08-786 58 82
• Karin Kroon, HR-strateg, 08-786 52 83
Fackliga representanter
• Peter Stoltz, Saco, 08-786 40 00
• Anneli Löfling, ST, 08-786 40 00
• Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksdagsförvaltningen
(org.nr 202100-2627), http://www.riksdagen.se Jobbnummer
9728583