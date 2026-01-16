Bibliotekarie
Tror du, precis som vi, att berättelser kan öppna världar, stärka språket och göra vardagen lite större? Och vill du bidra till att fler människor hittar glädje, kunskap och gemenskap genom läsning? Perfekt. Nu söker vi en bibliotekarie som vill vara med och utveckla bibliotekens viktiga roll i samhället - bok för bok, möte för möte.
DIN ROLL
Som bibliotekarie hos oss arbetar du främst på Stadsbiblioteket i SARA kulturhus. Vid behov kan du även arbeta på något av våra närbibliotek. Ditt uppdrag handlar i grunden om att möta människor och ge dem tillgång till litteratur, information och upplevelser som stärker både individen och demokratin.
Du arbetar med såväl digitala som fysiska informationskällor, skön- och facklitteratur samt med att främja digital delaktighet. En viktig del av rollen är bibliotekens läsfrämjande arbete, där du bidrar till att stimulera språkutveckling och läslust. Du vägleder besökare både enskilt och i grupp, i biblioteket och i det offentliga rummet. Du deltar även i planering och genomförande av aktiviteter som stärker besökarnas upplevelse och engagemang i bibliotekets verksamhet.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har en utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap alternativt att du förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av biblioteksarbete.
Du har mycket god kommunikativ förmåga på svenska och kan göra komplex information tydlig för olika målgrupper och anpassa ditt sätt att kommunicera efter besökarnas behov. Du kan även kommunicera tydligt på engelska i såväl tal som skrift. Du har förmåga och intresse att använda och utveckla digitala verktyg och nya medier för att stödja och inspirera bibliotekets besökare. Du är nyfiken och drivande i att prova och implementera digitala lösningar som förbättrar användarupplevelsen.
Service och bemötande är en självklar del av ditt arbetssätt. Du skapar positiva möten och anpassar ditt sätt efter besökarens behov, alltid med omtanke och respekt. Du trivs med att möta människor, tar initiativ och bygger förtroendefulla relationer. Samtidigt är du lösningsorienterad och stabil, hanterar oförutsedda situationer lugnt och hittar praktiska lösningar på uppkomna problem.
DIN NYA ARBETSPLATS
Hos oss handlar varje arbetsdag om att göra skillnad för dem som lever och bor i Skellefteå. Vår ambition är att alla ska ha tillgång till kultur, kunskap och gemenskap.
I stadsbiblioteket på SARA kulturhus arbetar du i ett nära och engagerat team där olika kompetenser möts och kompletterar varandra. Skellefteå kommun är en trygg och stabil arbetsgivare som erbjuder goda möjligheter till utveckling - både professionellt och personligt.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen.
För anställningen krävs utdrag ur polisens belastningsregister.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297909/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Kultur- och fritidskontoret Kontakt
Enhetschef
Jessica Lundberg 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9687288