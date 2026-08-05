BI-arkitekt
Avaron AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-08-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en verksamhet med höga krav på stabilitet, spårbarhet och säkerhet, där BI-landskapet är mitt i en viktig förflyttning. Här får du arbeta både med förvaltning av etablerade lösningar och med utveckling av en ny plattform som ska ersätta äldre teknik över tid.
Rollen passar dig som trivs när du får röra dig mellan klassisk Microsoft-BI och modernare arbetssätt inom dataområdet. Du behöver känna dig hemma i SQL Server on premise, SSIS och SSAS, samtidigt som du kan bidra i nyutveckling med fokus på datavirtualisering och logiska datalager. Du blir också en viktig länk mellan verksamhet och teknik, där din förmåga att förstå behov och omsätta dem till hållbara lösningar gör verklig skillnad. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka framtidens dataplattform i en komplex och reglerad miljö.
ArbetsuppgifterDu arbetar med både förvaltning och vidareutveckling av befintliga BI-lösningar.
Du bidrar i utvecklingen av en ny plattform som successivt ska ersätta äldre lösningar.
Du designar datalager utifrån verksamhetsfrågor och informationsbehov.
Du utvecklar och underhåller lösningar i Microsoft SQL Server, SSIS och SSAS.
Du tar fram rapportlösningar och arbetar med SQL och DAX som en naturlig del av BI-utvecklingen.
Du driver dialog med verksamhetsrepresentanter för att förstå behov och översätta dem till tekniska lösningar.
Du bidrar med kunskap inom datavirtualisering och logiska datalager i nyutvecklingsspåret.
KravMinst fem (5) års erfarenhet av SSIS och Microsoft SQL Server.
Minst fem (5) års erfarenhet av SSAS.
Minst fem (5) års erfarenhet av rapportutveckling.
Minst fem (5) års erfarenhet av programmeringsspråk/kompetens: SQL och DAX.
Minst fem (5) års erfarenhet av datamodellering och förmåga att designa ett datalager från grunden utifrån en given frågeställning.
Erfarenhet av uppdrag där du har haft dialog med verksamhetsrepresentanter för att förstå och senare översätta verksamhetsbehov till teknisk lösning.
Erfarenhet av att arbeta som BI-utvecklare inom förvaltning, drift och vidareutveckling av tekniska plattformar.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeCertifiering i 70-462 Administering Microsoft SQL Server.
Certifiering i AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions.
Tidigare erfarenhet av statliga verk och av att arbeta i PM3 förvaltningsmodell.
Erfarenhet av arbete inom flygrelaterad verksamhet med mycket regelkrav.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8171029-2131337". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
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211 20 MALMÖ Jobbnummer
10022371