Besiktningstekniker
Anticimex är det moderna serviceföretaget som tack vare förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen. Vi ska vara bäst på det vi gör, fortsätta driva utvecklingen i branschen samt alltid ge våra kunder professionell och personlig service.
Våra experter har kunskap och erfarenhet i att upptäcka brister och risker på hus som med rätt åtgärder kan förhindras i tidigt skede. Med över 90 års erfarenhet av att förebygga och skydda är Anticimex en pålitlig partner när det gäller husbesiktningar. Vi är uppdaterade inom den senaste tekniken och arbetar aktivt för att erbjuda framtidens lösningar för trygga och säkert hem. Nu vill vi bli fler på Österlen!
Vad du gör Arbetet som besiktningstekniker hos Anticimex innebär varierande arbetsuppgifter och flexibla dagar med inslag av både socialt, praktiskt och teoretiskt arbete. Vi värdesätter professionalism och hög servicekänsla i vår ambition om att leverera marknadens bästa tjänst.
Som besiktningstekniker hos Anticimex arbetar du nära våra kunder i vad som kan vara deras livs största affär - köp eller försäljning av deras bostad. Din insats vid dessa fastighetsaffärer kan vara avgörande för att kunden ska fatta rätt beslut. Vid våra besiktningar bidrar vi med sakkunskap och expertis, men är även mån om att informera kunderna om vad vi ser och gör.
Du genomför flera besiktningar och kundbesök varje dag. Du kör bil mellan dina kundbesök och har varje dag en planerad rutt. I samband med dem skapar och bygger du kundrelationer och kundsamarbeten. Du samarbetar även med olika mäklare och mäklarkontor.
Som besiktningstekniker kommer du bland annat att jobba med:
Utföra överlåtelsebesiktningar på villor
Skadebesiktningar och mindre försäkringsbesiktningar
Samarbeten med fastighetsmäklare
Övriga hustjänster
Läs mer om våra besiktningstekniker här: https://karriar.anticimex.se/departments/besiktning-och-hustjanster
Vem du är Du motiveras av att erbjuda god service, har lätt för att kommunicera och trivs med att skapa nya relationer. Dagar fyllda med fysiska möten och kundbesök stimulerar dig. Du är van att arbeta strukturerat och trivs med att skapa ordning omkring dig. Kanske har du även praktisk erfarenhet från hantverksyrket, snickeri, VVS eller el? Vi strävar alltid efter att snabbt vara på plats hos våra kunder och därför ser vi gärna att du bor på eller i närheten av Österlen.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
kompetens inom bygg, energi, snickeri, installationer eller liknande
är van vid digitala hjälpmedel såsom telefon, dator, platta, etc
behärskar svenska och eventuellt fler språk
har B-körkort
Vad du får På Anticimex värnar vi om varandra, våra kunder, miljön och samhället. Anticimex är ett värderingsstyrt bolag där våra medarbetare prioriteras genom att erbjudas utbildning och personlig utveckling i vår strävan att ständigt bli bättre. Hos Anticimex får alla chansen till att bli riktigt bra på det som de gillar att göra. Du erbjuds därför:
En stimulerande och variationsrik arbetsmiljö där utvecklingsmöjligheterna är goda
Gedigen introduktion och vidareutbildning
Engagerat ledarskap
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benifex
Läs mer om Anticimex medarbetare här: https://karriar.anticimex.se/people
Bra att veta
Vi tillämpar provanställning om sex månader på samtliga tjänster
Du utgår hemifrån
Närmaste kontoren ligger i Kristianstad och Lund
Vi använder tester i rekryteringsprocessen
Vill du vara med och göra skillnad? Varmt välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningar, urval och intervjuer fortlöpande, så vänta inte med din ansökan. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
De frågor du får besvara när du skickar in din ansökan kommer tillsammans med ditt CV att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I vissa av våra rekryteringar använder vi oss även av ett urvalstest (personlighetstest). Läs mer om rättvis rekrytering här.
Om vi utifrån din ansökan bedömer att du skulle passa bra i rollen kommer vi att kontakta dig för en avstämning. Om du denna gång inte anses rätt för rollen, så kommer du självklart också att få återkoppling från oss.
Vi vill att vår arbetsplats ska vara en spegling av samhället och eftersträvar mångfald, därför uppmanar vi alla kvalificerade kandidater att söka tjänsten. Välkommen till Anticimex! Så ansöker du
