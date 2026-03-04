Beredskapssamordnare
Svedala kommun ligger mitt i Öresundsregionen med både Malmö, Lund och Köpenhamn inom nära räckhåll och med tågstationen ett stenkast från kommunhuset. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant verkar kommunen för visionen - en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Svedala är inne i en expansiv fas och är en omtyckt familjekommun. Vi verkar för attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser i syfte att erbjuda våra medborgare verksamheter av högsta kvalitet.
Uppdrag
Som beredskapssamordnaren har du en central roll i kommunens arbete med att planera, utveckla och stärka det civila försvaret samt samhällets funktion vid höjd beredskap och ytterst krig. Du fungerar som ett stöd till kommunens verksamheter, samordnar beredskapsarbetet mellan kommunens olika delar och är en naturlig kontaktpunkt gentemot andra myndigheter, aktörer, näringsliv och organisationer i beredskapsfrågor.
Du är en viktig del i arbetet med att genomföra analyser, föreslå åtgärder och driva insatser som säkerställer kommunens beredskapsförmåga. Uppdraget är brett och omfattar bland annat:
• Risk- och sårbarhetsanalyser
• Säkerhetsskydd och personalsäkerhet
• Krisledning och kontinuitetshantering
• Krigsplaceringar och styrelsplanering
• Samordning av kommunens krisstödsfunktion
I rollen planerar och genomför du även fortbildningar, övningar och projekt, både inom kommunens egna verksamheter och i samverkan med externa aktörer.
Utöver detta ingår sedvanliga arbetsuppgifter som tjänsteperson på kommunen, såsom att bidra till remissvar, delta i interna arbetsgrupper och externa nätverk samt omvärldsbevakning.
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten alternativt bred erfarenhet av arbete med inriktning mot civilt försvar. Kunskap om offentlig förvaltning och hur en kommun är organiserad och fungerar är meriterande liksom kunskap om krisberedskap ur ett kommunalt perspektiv.
Du trivs i en roll där samverkan är avgörande och där du får ta en aktiv och sammanhållande roll mellan flera olika aktörer. Med din kommunikativa förmåga och lyhördhet skapar du engagemang, förtroende och framdrift i beredskapsarbetet. Du arbetar analytiskt och strategiskt, har lätt för att se helheten och omsätta analyser till konkreta åtgärder. Drivkraften i ditt arbete är ett starkt samhällsengagemang och viljan att bidra till en stark och trygg kommun - idag och i framtiden.
B-körkort är ett krav.
Säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.Arbetstid och varaktighet
Sysselsättningsgrad heltid, tillträde enligt överenskommelse.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.Övrig information
Förmåner utöver kollektivavtalade förmåner inom pension, försäkringar, föräldrapenningtillägg och föräldralön är exempelvis friskvårdsersättning på 3 000 kr, förmånscykel, semesterväxling, löneväxling till pension.
