Beräkningsingenjör mot bro med erfarenhet till Karlstad - Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Byggjobb / Karlstad2021-04-02Har du arbetat som brokonstruktör tidigare och vill bidra med dina kompetenser till detta välkända företag i Karlstad? Är du en social och självständig person som letar efter nya utmaningar? Sök idag!2021-04-02Som brokonstruktör arbetar du med att beräkna och konstruera broar enligt gällande krav inom branschen. Stor del av samråden kommer att ske med trafikverket. Ett typiskt projekt börjar med att de får in en beställning, sedan tar brokonstruktören över och gör en redogörelse för beräkningarna som skickas in till trafikverket, sedan följer möten med trafikverket, som exempelvis startmöte och samråd. Efter denna process är klar görs en kvalitetskontroll. Rollen innebär också en del rapportskrivningar gällande redogörelse om konstruktionen och beräkningarna. Vi letar efter dig som arbetat med dessa uppgifter tidigare.Vår kund är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. De erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Företaget erbjuder allt från utredningar och analyser, mätningar och projektering till planering och ledning av projekt. Vår kund arbetar med de flesta delar av svenskt näringsliv, och är verksamma inom en rad olika branscher och sektorer. Vår kund erbjuder en familjär arbetsplats med fokus på medarbetaren - det finns möjligheter att utvecklas och du har kul på jobbet!I den aktuella gruppen arbetar de med nykonstruktion och prejektering av broar. De finns med i tidiga skeden och gör utredningar av hur möjligheterna ser ut kring ett projekt och är med hela vägen till detaljhantering och projekterar.Stor vikt läggs på de personliga egenskaperna. För att passa i rollen som brokonstruktör söker vi dig som drivs av utveckling, är engagerad och som bidrar med god stämning till gruppen. Teamet idag är ett glatt gäng med bra samarbete, så det är viktigt att du är kommunikativ och lättsam. Eftersom arbetet innebär mycket beräkningar riktar vi oss till dig som är noggrann.Skallkrav:Minst 2 års arbetslivserfarenhet som brokonstruktörCivilingenjör inom väg och vatten/ samhällsbyggnad/ brokonstruktör eller liknande relevant utbildning mot broSvenska och engelska i tal och skriftSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Enligt överenskommelseLön: Enligt överenskommelseOrt: KarlstadArbetstider: 08.00- 17.00Välkommen med din ansökan! Vi behandlar våra ansökningar löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.Kontaktperson(er)Ehlin SundströmSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671106