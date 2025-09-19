Bemanningsassistent
Region Gotland / Administratörsjobb / Gotland Visa alla administratörsjobb i Gotland
2025-09-19
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Rekryterings- och bemanningsenheten
Vill du arbeta i en verksamhet där människor står i centrum och där du får vara med och skapa förutsättningar för både utveckling och en hållbar arbetsmarknad? På rekryterings- och bemanningsenheten arbetar vi med rekrytering, bemanning, praktiksamordning och kompetensutveckling.
Genom nära samverkan med både verksamheter och medarbetare säkerställer vi en kvalitativ och rättssäker rekryteringsprocess. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans driver förändring, skapar nya möjligheter och gör skillnad - varje dag.
Vi söker nu en ny kollega och för tjänsten tillämpas provanställning.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som bemanningsassistent hos oss får du en central och varierad roll. Du ansvarar för att hantera vikariebeställningar, matcha rätt person till rätt uppdrag och följa upp våra timvikarier. Vi arbetar i verksamhetssystemet Medvind, där du får möjlighet att utveckla dina digitala färdigheter och vara med och effektivisera våra processer.
Utöver det dagliga arbetet är det viktigt att du har förmåga att se behov av förändring och utveckling inom ditt område. Du bidrar aktivt till att förbättra rutiner och arbetssätt, och får därmed möjlighet att påverka hur vi tillsammans utvecklar verksamheten framåt.
Ditt arbete omfattar också kvalitetsuppföljning och olika administrativa uppgifter som skapar struktur och god service. Hos oss möter du en dynamisk vardag där dina insatser inte bara har direkt betydelse för verksamheten här och nu, utan även för hur vi utvecklar vårt arbetssätt och stärker organisationen långsiktigt.
Vem är du?
För att lyckas i rollen behöver du vara ansvarstagande och initiativrik, med förmåga att ta befäl och driva förändring. Vi söker dig som vill bidra med engagemang, struktur och ett positivt förhållningssätt i vardagen.
Du har en bakgrund inom schema- och bemanningsarbete, gärna med erfarenhet av att matcha rätt kompetens till rätt behov. Har du dessutom administrativ bakgrund och god datorvana är det en bra grund att stå på. Formell kompetens inom arbetsrättsliga lagar och avtal inom HR-området, liksom erfarenhet av att arbeta i Medvind, är meriterande.
Som person är du trygg i dig själv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser helheten men kan också analysera detaljer och identifiera smarta vägar framåt. Att samarbeta och kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt faller sig naturligt för dig.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/899". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Rekryterings- och bemanningsenheten Kontakt
Jane Sandberg, enhetschef 0498-268011 Jobbnummer
9516348