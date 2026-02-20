Bellahöjdens hemtjänst söker undersköterskor
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad i människors vardag och arbeta i en meningsfull och utvecklande roll inom äldreomsorg och vård av personer med kognitiv sjukdom?
Ystads kommun söker nu engagerade undersköterskor till hemtjänsten. På Bellahöjden, som utför hemtjänst i Ystad tätort, får du bidra till trygghet, självständighet och livskvalitet för våra brukare i deras eget hem. Bellahöjdens team arbetar utifrån individuella behov och nära samarbete där du gör en konkret och värdefull insats för personer med kognitiv sjukdom.
Som Undersköterska i hemtjänsten ger du omsorg och stöd till brukare enligt biståndsbeslut och individuella genomförandeplaner.
Arbetsuppgifter innefattar:
* Omsorg och personlig hygien.
* Socialt stöd och samvaro.
* Läkemedelshantering.
* Städ- och tvättinsatser.
* Ledsagning till aktiviteter utanför hemmet.
* Övriga uppgifter som bidrar till en trygg och meningsfull vardag.
Tjänsterna är 100% dag- ellerkvällstjänst. Resurspass förekommer i schemat, vilket innebär att du vid behov arbetar på andra enheter i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som;
* Är utbildad undersköterska och kan uppvisa bevis på skyddad yrkestitel samt godkända betyg/diplom från vård- och omsorgsutbildning.
* Behärska svenska i tal och skrift (minst godkänd grundläggande svenska från grundskola ÅK 9 eller SFI D).
* Har god cykelvana.
Erfarenhet av hemtjänst och arbete med kognitiv sjukdom är meriterande.
Vi söker dig som är engagerad och empatisk med en naturlig förmåga att möta människor med respekt och omtanke. Du har lätt för att skapa trygga och förtroendefulla relationer med våra brukare och deras anhöriga. Du är lyhörd och flexibel i ditt arbetssätt, ser varje persons unika behov och anpassar dig efter olika situationer och förutsättningar. Samtidigt är du ansvarsfull och stabil, arbetar strukturerat och tar egna initiativ när det behövs. Du trivs med att arbeta både självständigt och som en del av teamet och bidrar till ett positivt och respektfullt arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
