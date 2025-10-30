Behovsanställd sjuksköterska
2025-10-30
Arbeta som timanställd Sjuksköterska hos Furuhöjden Husläkarmottagning
Vi söker nu legitimerade sjuksköterskor som vill arbeta vid behov. Är du en engagerad, positiv sjuksköterska som vill arbeta på en av Stockholm högst rankade husläkarmottagningar? Kom då och arbeta hos oss!
Om Furuhöjden Husläkarmottagning
Furuhöjden Husläkarmottagning är en fristående vårdcentral som drivs i privat regi och har vårdavtal med Region Stockholm. Sedan 2023 utgör vi en del av en vårdgrupp där även Furuhöjden Företagshälsa, Furuhöjden Rehabilitering och Furuhöjden Rehabcenter ingår.
Vår ambition är att erbjuda patienten och dennes familj kompetent vård av hög kvalitet med bästa möjliga tillgänglighet. Vi ger fin service och ett personligt bemötande vid varje besök där vi skapar trygghet för varje individ.
Vi är ett stabilt team av medarbetare som består av läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, psykoterapeut, kurator och administrativ personal med lång erfarenhet av primärvård.
Om rollen
Som sjuksköterska på Furuhöjden Husläkarmottagning Roslags Näsby arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska på mottagning och hemsjukvård, detta innefattar bland annat telefonrådgivning, arbete i laboratorium och mottagningsarbete. I detta arbete ingår även assistans vid läkarbesök, triagering och provtagning.
Som sjuksköterska deltar du även i den medicinska bedömningen för patienter och arbetar nära andra yrkeskategorier vid mottagningen. Furuhöjden Husläkarmottagning ansvarar även för ett LSS-boende i Roslags Näsby, som sjuksköterska kan dina arbetsuppgifter därför innefatta läkemedelsdelning på detta boende.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad Sjuksköterska, och som vill arbeta tillsammans med ett positivt, engagerat team. För att passa in hos oss ser vi att du som söker är trygg i dig själv och har lätt för att vara flexibel. Har du tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral ser vi detta som meriterande.
Furuhöjdens värdeord är; positiv, omtänksam, professionell, prestigelös och idérik.
Publiceringsdatum2025-10-30Kvalifikationer

Legitimerad Sjuksköterska
Legitimerad Sjuksköterska
B-körkort
Meriterande:
Utbildning som distriktsköterska
Erfarenhet av arbete på vårdcentral
Goda erfarenheter i LifeCareÖvrig information
Denna roll är en behovsanställning. Du som timanställd arbetar dagtid, vardagar. Vi har kollektivavtal via Almega/Vårdföretagarna och tillämpar individuell lönesättning. Urval och intervjuer sker löpande. Vi genomför registerkontroller i samband med denna tillsättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
Ansökan tas endast emot via Furuhöjdens karriärsida: Arbetsgivare Furuhöjden Nära Vård och Hälsa AB
(org.nr 556964-7513), https://furuhojden.se/huslakarmottagning/
183 30 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Furuhöjden Husläkarmottagning Roslags Näsby Jobbnummer
9581591