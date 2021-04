Behörig fordonslärare - Svalövs kommun, Svalöfs Gymnasium - Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Svalöv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 300 invånare.Svalöfs gymnasium och vuxenutbildning, som finns i gemensamma lokaler, har cirka 750 elever och studerande. På skolan finns fem nationella program; Naturbruksprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Det finns också de fyra introduktionsprogrammen som förbereder för vidare gymnasiestudier eller arbete. På skolan finns också två fyraåriga särskoleprogram, Skog, djur och mark och Fordons- och godshantering. På Svalöfs gymnasiums internat bor ca 150 gymnasieelever under veckorna.Vuxenutbildningen består av Sfi, Grund- och gymnasiekurser och Yrkesvux.Skolan har ungefär 150 personal som alla arbetar med eleverna och de studerandes bästa för ögonen. Skolan har utarbetat tydliga strukturer och strategier mot uppställda mål för att alla elever ska lyckas med sina studier och ser värdegrundsarbetet och den formativa undervisningen som de viktigaste processerna. Skolbyggnaderna byggdes ut under 2008 och 2018 och alla arbetar i ljusa och moderna lokaler som ständigt ses över och uppdateras. Arbetslagen förfogar över egna lokaler och arbetsytor och har eget ansvar för budget och schemaläggning. Trygghet och trivsel är viktigt och på gymnasieskolan är mentorskapet väl genomarbetat.2021-04-13På Svalöfs gymnasium har vi Fodons- och transpostprogrammet med tre inriktningar, transport, personbil och tävlingstekniker som alla är treåriga nationella program. Dessutom har vi Fordon och godshantering som är ett nationellt program på gymnasiesärskolan. Just nu söker vi en ny fordonslärare till Fordon och godshantering. På programmet studerat ett tjugotal elever som kan välja inriktning mot antingen personbilsverkstad eller truck. Våra elever behöver en utbildad, erfaren fordonslärare som brinner för branschen och för att lära ut. Som fordonslärare på programmet kommer du hålla i våra fordonskurser tillsammans med en annan fordonslärare med syfte att varje elev i gymnasiesärskolan ges möjlighet till förberedelse för etablering på arbetsmarknaden. Det är viktigt att du kan utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter samt stärka varje elevs självförtroende och motivation att lära. Som anställd i skolans värld måste du stå upp för, förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Du kommer få planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisningen. Tillsammans med ditt arbetslag utvecklar du både din egen undervisning och ert gemensamma arbete.Vi söker en utbildad behörig yrkeslärare. Du behöver vara en lagspelare då arbetet sker i arbetslag och du får gärna ha glimten i ögat. Du behöver vara en god förebild för eleverna, tycka om och ha erfarenhet av att arbeta med ungdomar samt ha ett genuint intresse för att se människor lyckas och orka arbeta för att så sker.