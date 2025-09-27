Behandlingspedagog
VENÖ 1 AB / Behandlingsassistentjobb / Motala Visa alla behandlingsassistentjobb i Motala
2025-09-27
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VENÖ 1 AB i Motala
, Linköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi bedriver ett HVB-hem för flickor i åldern 13-17 år med psykosocial problematik. Vår verksamhet syftar till att erbjuda en trygg, strukturerad och behandlande miljö där ungdomarna får stöd i sin personliga utveckling och möjlighet att skapa en positiv framtid. Verksamheten bygger på ett lågaffektivt bemötande och en tydlig struktur. Vi arbetar nära ungdomarna för att skapa en trygg anknytning och bygga tillit och relationer.
Som behandlingspedagog arbetar du i ett team där fokus ligger på att skapa stabilitet, tillit och struktur i ungdomarnas vardag. Du ansvarar för att ge stöd utifrån varje ungdoms behov och förutsättningar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Relationsskapande arbete i vardagsnära situationer
Arbeta utifrån genomförandeplaner.
Delta i planering, dokumentation och uppföljning
Samverka med socialtjänst, skola, vårdnadshavare och andra aktörer
Aktivt bidra till ett gott arbetsklimat och en trygg boendemiljö
Följa verksamhetens rutiner och säkerställa ungdomarnas trygghet
Alla vardagliga sysslor som ingår i ett hem, så som disk, matlagning, städ, tvätt, viss skötsel av utemiljö m.fl.
Vi söker en kvinnlig behandlingspedagog, eller med liknande utbildning, som är trygg i dig själv, har god självkännedom och ett professionellt förhållningssätt. Du är empatisk, stabil och har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Flexibilitet, tålamod och ett lösningsfokuserat synsätt är viktiga egenskaper i denna roll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Önskar ansökningar via mail.
E-post: lotta@venohus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlingspedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VENÖ 1 AB
(org.nr 559144-5530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetsansvarig
Liselott Wahlquist lotta@venohus.se 0703304457 Jobbnummer
