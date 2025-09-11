Behandlingsassistenter till nystartat HVB-hem
Vill du vara med och skapa trygghet och struktur för ungdomar som behöver stöd i sin vardag?Är du närvarande, trygg i dig själv och tycker om att arbeta coachande? Gillar du dessutom att vara aktiv? Då kan du vara den vi söker till vårt HVB-hem i Skellefteå kommun!
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att unga människor får bättre förutsättningar i livet. Det är ett nytt boende som startas upp. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar professionellt och nära ungdomarna och tillsammans skapar en miljö där de kan växa och utvecklas.
Din roll
Som behandlingsassistent arbetar du med ungdomar som har olika former av psykosocial problematik, ofta kopplat till skolgång, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sociala utmaningar. Din uppgift är att skapa trygghet och struktur så att ungdomen hittar rätt verktyg för att skapa trygghet i sin vardag.
Du kommer bland annat att:
• Stödja ungdomar i att etablera fungerande vardagsrutiner
• Hjälpa dem att hantera känslor som oro och ångest
• Främja fysisk aktivitet och social interaktion
• Förbereda dem inför vuxenlivet och stärka deras självständighet
• Arbeta med individuella genomförandeplaner
• Handleda i vardagsfärdigheter som matlagning, hygien och städning
• Samarbeta med kollegor och andra myndigheter
Arbetet innebär både planerade insatser och att kunna agera i stunden - ibland i krävande situationer. Du har stort ansvar och möjlighet att påverka både ungdomarnas utveckling och verksamhetens arbetssätt. Eftersom det är en ny verksamhet kommer du att vara med och skapa checklistor och andra rutiner för det dagliga arbetet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom socialt arbete eller pedagogik, minst 180 högskolepoäng, eller en tvåårig eftergymnasial utbildning inom samma områden i kombination med relevant erfarenhet. Du har förmåga att möta människor i kris på ett lugnt och närvarande sätt.
Eftersom arbetet är praktiskt och vardagsnära behöver du ha baskunskaper i hushållssysslor som matlagning, städning och tvätt, samt vara händig nog att lösa enklare praktiska uppgifter i hemmiljö. Du är intresserad av olika fritidsaktiviteter och att locka och stimulera andra att delta. Du uttrycker dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt, och har lätt för att kommunicera med både ungdomar och samarbetspartners. Har du dessutom erfarenhet från HVB-verksamhet, har arbetat med barn och ungdomar eller strukturerat behandlingsarbete och har kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ser vi det som meriterande.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en person som har lätt för att skapa kontakt och bygga relationer. Du är trygg och stabil, även i utmanande situationer och har modet att sätta gränser på ett respektfullt sätt vilket gör dig till en stabil vuxen i ungdomarnas vardag. Samtidigt är du strukturerad och har förmågan att planera och följa upp ditt arbete på ett sätt som skapar tydlighet både för dig själv och för ungdomarna. Du samarbetar gärna med andra, är prestigelös och har ett genuint intresse för att hitta lösningar tillsammans med kollegor och andra.
Bilkörning ingår i arbetet därför är B-körkort ett krav.
Din nya arbetsplats
Du blir en del av Individ- och familjeomsorgen i Skellefteå kommun - en arbetsgivare mitt i en spännande samhällsomvandling. HVB-hemmet är en ny verksamhet som kan möta ungdomarnas behov på rätt nivå, där samarbete och närvaro är nyckeln till framgång.
Vi arbetar utifrån individuella genomförandeplaner och har ett strukturerat arbetssätt som ger både trygghet och utveckling - för ungdomarna och för dig som medarbetare. Här finns goda möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar inom kommunen.
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun?

mer om Skellefteå som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner

och se lönestatistik för olika yrkesroller i kommunen
Ersättning
