Behandlingsassistent

2025-12-12
Ekonomiassistent / Administratör - Timanställning (på plats)
Vill du arbeta i en organisation som gör verklig skillnad för människor i utsatthet och behov av stöd? Har du erfarenhet av ekonomi och administration och trivs i en strukturerad kontorsmiljö? Då kan du vara den vi söker!
Om Horisontum
Horisontum är ett växande företag som tillhandahåller skyddat boende och stödboende för vuxna i utsatta livssituationer. Vi erbjuder trygga och individuellt anpassade insatser med fokus på struktur, stöd och förändringsarbete. Vårt arbetssätt är respektfullt och lösningsfokuserat, med målet att ge varje individ möjlighet till förändring och ökad självständighet. Vi samverkar med berörda myndigheter och finns i hela Sverige.
Vi söker nu en ekonomiassistent/administratör på timbasis. Du blir en viktig del av vårt administrativa arbete och ansvarar för centrala ekonomirutiner. Arbetet sker på plats på vårt kontor i centrala Göteborg.
Tjänsten är en timanställning (vid behov), med möjlighet till fler arbetspass vid arbetstoppar eller särskilda behov.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Göra löner
Löpande bokföring
Hantering och kontering av leverantörsfakturor
Skanna och administrera avtal
Upplägg av nya leverantörer och kontroll av uppgifter
Hantering av kundfakturor (registrering, uppföljning, utskick)
Avstämningar av konton vid behov
Administration kring kvitton och utlägg
Stöd i enklare ekonomisk rapportering
Övriga förekommande uppgifter inom ekonomi- och kontorsadministration
Vi söker dig som
Kan Fortnox mycket väl och arbetar självständigt i systemet
Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom ekonomi och administration
Har god datorvana och ett strukturerat arbetssätt
Är noggrann, ansvarstagande och effektiv
Trivs med att arbeta självständigt men även samarbeta när det behövs
Har god svenska i tal och skrift
Jobbtyp: Timanställning (vid behov)
Anställningsform: Tillsvidare med timbaserad tjänstgöringsgrad
Placering: På plats på kontor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
