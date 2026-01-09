Behandlingsansvarig sökes till HVB-verksamhet
2026-01-09
Arbetsgivaren
Colosseumgruppen startade 2019 och är en samlad aktör inom vård och behandling. Vi arbetar metodiskt och evidensbaserat med fokus på kvalitet, utveckling och trygghet för de som är placerade hos oss.
Som arbetsgivare erbjuder vi en stöttande arbetsmiljö med möjlighet till professionell utveckling och samarbete med kompetenta kollegor. Vi värdesätter struktur, professionell integritet, relation och evidensbaserade arbetssätt i en verksamhet där varje medarbetare gör skillnad för ungdomars framtid.
Verksamheten
Droskan HVB bedriver vård och behandling för pojkar i åldern 15-20 år med socialt nedbrytande beteende, vilket kan inkludera riskbruk, kriminalitet, utagerande beteenden och exponering för olämpliga miljöer. Verksamheten arbetar strukturerat med metoder såsom bland annat Återfallsprevention, ART och Ett nytt vägval. Risk- och behovsbedömningar genomförs med hjälp av instrumenten YLS/CMI och SAVRY för att säkerställa en evidensbaserad och individanpassad vård.
På Droskan arbetar vi i team och fokuserar på att skapa trygghet, förebygga återfall och ge ungdomarna förutsättningar för positiva förändringar, samtidigt som vi följer tydliga strukturer och riktlinjer för vård och behandling.
Om rollen
Som behandlingsansvarig har du ett övergripande ansvar för planering, uppföljning och kvalitetssäkring av vård- och behandlingsinsatser för verksamhetens placerade ungdomar. Rollen har en tydlig tyngdpunkt på utredning, analys och samordning av behandlingsprocessen.
Du genomför bedömningar, kartläggningar och strukturerade riskbedömningar, upprättar och reviderar genomförande- och behandlingsplaner samt följer upp behandlingsresultat och förändrade risk- och behovsnivåer över tid. Arbetet sker i nära samarbete med verksamhetens ledning och behandlingspedagoger, där du säkerställer att insatser bedrivs strukturerat, metodtroget och i enlighet med uppdraget.
Rollen innebär ett samordnande ansvar kring varje ungdom samt stöd till behandlingspedagoger genom vägledning, uppföljning och tydlig återkoppling. Du ansvarar även för samverkan med socialtjänst, vårdnadshavare, skola och andra relevanta aktörer, samt för uppstarts- och uppföljningsmöten och kontinuitet i kontakten kring ungdomens vårdprocess, inklusive frågor som rör skola, hem- och utevistelser samt rättsprocesser.
Vi söker dig som:
avslutat minst en tvåårig eftergymnasial utbildning inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde
har erfarenhet av att arbeta evidensbaserat och strukturerat, med tydlig koppling mellan bedömning, planering och uppföljning av insatser
är van att arbeta metodiskt, analytiskt och dokumentationsnära
har god förståelse för vård och behandling av ungdomar med komplex problematik
är trygg i samverkan med socialtjänst och andra myndigheter
trivs i en roll med tydligt ansvar, struktur och långsiktiga processer
Du ska kunna uppvisa ett utdrag ut polisens misstanke- och belastningsregister för arbete på HVB. Du behöver också ha körtkort och tillgång till egen bil då HVB-hemmet ligger lantligt.
Intervjuer sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: emma@colosseumgruppen.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlingsansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Droskan Hvb AB
