Behandlare till vuxenenheten
I Trosa finns utrymme att göra socialt arbete på riktigt. Här arbetar du nära familjerna, tillsammans med kollegor som stöttar varandra och ett ledarskap som prioriterar en hållbar arbetsmiljö. De senaste åren har socialtjänsten genomgått en större omorganisation och arbetat målmedvetet för att skapa ännu bättre förutsättningar för både socialt arbete och en arbetsvardag där människor trivs och utvecklas.
Vuxenenheten i Trosa är en del av vårt socialkontor, en arbetsplats präglad av engagemang, glädje och vilja att göra skillnad. Här blir du en del av ett team som stöttar varandra i både svåra och viktiga beslut och som gärna gör det lilla extra för både kommuninvånare och kollegor. Vi vill nu förstärka vår enhet med en behandlare som arbetar mot målgruppen vuxna. På enheten arbetar fyra engagerade medarbetare tillsammans med en enhetschef. Enhetschefen leder gruppen tillsammans med vår seniora socialsekreterare, med fokus på arbetsglädje och en hållbar arbetsmiljö, en viktig förutsättning för att skapa hög kvalitet för de invånare vi möter. https://youtu.be/5apTVB7eMmc
En arbetsplats vi har skapat tillsammans
Under det senaste året har hela socialkontoret tillsammans samskapat den arbetsmiljö och kultur vi vill ha. Resultatet är vår värdegrund TRIVS, som genomsyrar ledarskap, samarbete och gemenskap i verksamheten.
Hos oss finns goda förutsättningar att arbeta nära barn och familjer och att bedriva socialt arbete med kvalitet. Vi värnar en hållbar arbetsbelastning och vill att det ska finnas utrymme att fördjupa arbetet, bygga relationer och möta familjer på deras villkor.
VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG SOM ÖPPENVÅRDSBEHANDLARE HOS OSS?
Behandlaren arbetar med förändring och stöd till vuxnas utveckling. Tillsammans med den enskilde utformar du behandlingen efter behov. Du arbetar med uppdrag från socialsekreterare på enheten och med stödsamtal utan biståndsbeslut.
Vuxenenheten i Trosa kommun arbetar med första och andra linjens socialtjänst. Du som behandlare arbetar tillsammans med enheten och är flexibel i din roll. Vuxenenheten är ett mindre team och bygger på flexibilitet i våra roller. Arbetet sker i nära samverkan internt och externt med andra aktörer samt med individen. Vi utgår från respekt för människors egen kunskap, förmåga och ansvar.
Som behandlare har du en personlig mognad och visar det genom att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du har god förmåga att skapa tillitsfulla och professionella relationer samt god förmåga att dokumentera. Vi ser det som en självklarhet att du har engagemang för målgruppen vuxna med skadligt bruk/beroende och våld i nära relationer.Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som behandlare kommer du bland annat att:
Genomföra behandlande och stödjande insatser till vuxna med beroendeproblematik både med och utan biståndsbeslut
Genomföra behandlande och stödjande insatser inom våld i nära relationer både med och utan biståndsbeslut
Dokumentera, följa upp och utvärdera arbetet
Utveckla och kvalitetssäkra verksamheten
Uppdraget kan utvecklas över tid utifrån verksamhetens behov.
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som vill bidra till både kvalitet och utveckling i socialtjänstens arbete. Du är strukturerad, har god förmåga att prioritera och kan behålla lugn och professionalism även i komplexa situationer. Du har lätt för att samarbeta, skapar förtroendefulla relationer och delar gärna med dig av din kunskap till kollegor. Du behöver ha kunskap om skadligt bruk och beroende, våld i nära relationer samt psykisk ohälsa.
Du som söker är/har:
utbildad alkohol-och drogterapeut, behandlingsassistent, behandlingspedagog, socionom eller annan likvärdig högskoleutbildning
utbildning i MI, MET, ÅP, CRA
god kunskap och förståelse för skadligt bruk och beroende
erfarenhet av att kartlägga och driva behandling i både grupp och enskilt.
Vi ser det som meriterande om du även har:
erfarenhet av och kunskap om våld i nära relationer
erfarenhet av och kunskap om anhörigstöd
erfarenhet av och kunskap om arbete med 12 stegsmodellen, CRAFT - Community Reinforcement Approach and Family Training
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VAD ERBJUDER VI?
Vi erbjuder en arbetsplats där vi har roligt tillsammans trots ett viktigt och ibland krävande uppdrag. Här är ömsesidig tillit en självklar del av kulturen och vi arbetar aktivt för att skapa goda arbetsförutsättningar för alla. Vi erbjuder konkurrenskraftig lön och löneutveckling och arbetar aktivt för att vara attraktiva även i jämförelse med närliggande storstadsregioner. Med goda pendlingsmöjligheter från Stockholm och våra grannkommuner är det enkelt att ta sig till oss. Vi tror på hållbart socialt arbete - både för familjerna vi möter och för oss som arbetar här.
Som anställd på socialkontoret får du bland annat:
flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete när arbetet tillåter
hög delaktighet i verksamhetens utveckling
möjlighet att bidra i omställningen till ny socialtjänstlag
en chef som stöttar din utveckling genom löpande dialog och uppföljning
introduktion anpassad efter dina erfarenheter
tydliga rutiner och stöddokument i det dagliga arbetet
en modern arbetsplats i ljusa lokaler nära kommunikationer, service och gym
gratis parkering erbjuds för dig som inte reser kollektivt
Dessutom erbjuder vi dig som kommunanställd:
Friskvårdsbidrag och hälsofrämjande aktiviteter via Sunt Liv
Förstärkt tjänstepension som ger dig mer
Trygga villkor med kollektivavtal och försäkringar
Extra ersättning om du blir förälder (och/eller sjuk)
Möjlighet till kompetensutveckling och stöd i din yrkesroll
Nära ledarskap, korta beslutsvägar och ett meningsfullt samhällsuppdrag
Ledarutvecklingsprogram för våra blivande ledare
Introduktionsdag för alla nyanställda
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121614". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Trosa kommun
619 80 TROSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Cecilia Frid Cecilia.Frid@trosa.se
