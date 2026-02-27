Behandlare till enhet Stöd & behandling
2026-02-27
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Socialförvaltningens arbete omfattar myndighetsutövning och utförande för målgrupperna barn och unga, personer med beroendeproblematik, personer med psykisk ohälsa, personer i behov av försörjningsstöd samt stöd på grund av våld i nära relation. Förvaltningen är indelad i avdelning vuxna, avdelning unga, avdelning stöd och arbete samt avdelning administration. Vi har ett processorienterat arbetssätt där samverkan, utveckling och ständiga förbättringar leder oss framåt.
Enhet Stöd & Behandling är en utförarenhet som riktar sig till personer med någon form av beroendeproblematik och/eller kriminalitet, anhöriga, samt våldsutsatta och våldsutövare utifrån våld i nära relation. Inom enheten erbjuds en rad olika insatser såsom rådgivning, samtalsbehandling och anhörigstöd. Utifrån ett förebyggande perspektiv så bedrivs även fältarbete I verksamheten ingår även socialmedicinsk mottagning som drivs inom SAMLA med Lerums kommun. Mottagningen har ett särskilt uppdrag och bedrivs självständigt i förhållande till övriga inom enheten.
På enheten arbetar behandlare, socialpedagoger, koordinatorer samt vuxenfältare och vi formar våra insatser utifrån den enskildes behov så långt det är möjligt.
Vi söker nu en engagerad behandlare som vill bli en del av vårt team och vara med och göra skillnad i människors liv.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!
Som behandlare hos oss blir du en del av ett större team där vi dagligen möter personer med beroendeproblematik, kriminalitet och anhöriga. Sedan årsskiftet arbetar enheten även med insatser utifrån våld i nära relationer.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta psykosocialt behandlingsarbete i första hand riktat till personer som utsätts för våld och till personer som utövar våld. Du planerar och följer upp insatser samt samverkar med andra aktörer såsom socialtjänst, hälso-och sjukvård, kriminalvård och andra verksamheter som är viktiga för målgruppen.
I rollen kommer du även att arbeta med personer utifrån beroende och/ eller kriminalitet, främst med fokus på unga vuxna.
Tjänsten ställer krav på att du kan arbeta självständigt samtidigt som du är en aktiv del i teamets gemensamma arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har en annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av behandlingsarbete och psykosocialt stöd, och det är meriterande om du tidigare har arbetat med våld i nära relationer, beroendeproblematik och/eller kriminalitet. För tjänsten krävs B-körkort.
Du har en personlig mognad och visar det genom att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du har en god förmåga att skapa tillitsfulla och professionella relationer och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi ser de som en självklarhet att du har engagemang för målgruppen vuxna med missbruk / beroende. För denna tjänst kommer vi fästa stor vikt vid din personliga lämplighet.
