Bartender Sökes Till Hotel Tylösand
Servitörsjobb / Halmstad
2026-03-02
Hotel Tylösand är västkustens mest personligt utformade resort med inriktning på inspiration och välbefinnande. Här kombineras designledande hotellboende med kreativa konferenser, innovativa och högklassiga restauranger, branschledande spa, ett pulserande nöjesliv och Sveriges största konstgalleri med inriktning på fotokonst. Allt med den vidsträckta Tylösandsstranden precis utanför.
På Hotel Tylösand behöver man inte välja mellan fun och fine dining. Allt som tillagas har inriktning på närproducerat, smakrikt, vällagat och råvaror av högsta klass. Under sommarsäsongen öppnar vi upp våra fyra, innovativa och högklassiga restauranger som erbjuder allt ifrån magnifik symfoni till het rock'n'roll.
Vi söker bartender till vårt härliga team på Hotel Tylösand! Hos oss är ingen dag den andra lik, vilket gör det extra roligt att arbeta här.
OM OSS:
Vi är ett stort team med olika bakgrunder, förenade av vårt genuina intresse för service, konst, mat, musik, människor och snabba bilar. Vi tar hand om varandra och ser till att alla trivs på jobbet, där humor, omtanke och värme är viktiga ingredienser. Våra värdeord - omtanke, engagemang, kvalitet och utveckling - genomsyrar hela vår verksamhet.
Tillsammans skapar vi en härlig arbetsplats där vi alltid strävar efter att ge våra gäster förstklassig service. Vi älskar att göra det omöjliga möjligt, varje dag, dygnet runt.
ROLLEN:
Vi söker nu en bartender med stort intresse för service, dryck och cocktails. Du kommer att arbeta i någon av Hotel Tylösands barer med allt från klassiska cocktails till nattklubbsmiljö. Arbetstiderna inkluderar dagar, kvällar och helger. Tjänsten är tillsvidare på minst 80%, med 6 månaders provanställning. Start omgående eller enligt överenskommelse.
OM DIG:
Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet som bartender. Vi ser gärna att du har arbetat i en cocktailbar med fokus på detaljer eller på en nattklubb där effektivitet varit i fokus. Du är positiv, effektiv och trivs med att arbeta i ett skönt team. Relevant bartenderutbildning är meriterande, liksom utbildning i ansvarsfull alkoholservering.
VI ERBJUDER:
Vi erbjuder dig en viktig och spännande roll i vårt team på en fantastisk arbetsplats vid havet. Som medarbetare på Hotel Tylösand har du tillgång till en rad förmåner, som fritt spa och gym, personalrabatter på spaprodukter och behandlingar, samt rabatter vid restaurangbesök, avhämtning eller hotellövernattning för hela familjen.
Vi tryggar din framtid med avsättning till tjänstepension och har självklart kollektivavtal med Visita, Hotell- och restaurangfacket samt Unionen. Här har du alla möjligheter att karriärutvecklas eller vidareutbilda dig.
Dessutom har vi ett lojalitetsprogram du får ta del av som fast anställd hos oss. Vi satsar på vår personal och du får både stöd och utveckling i din roll och som person.
Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan via Cheffle och bli en del av vårt team!
2-4 års erfarenhet
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
Hotel Tylösand Jobbnummer
9772815