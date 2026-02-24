Bartender Scandic Karlskrona, deltid 75%
2026-02-24
Scandic Karlskrona är beläget direkt vid vattnet med en fantastisk utsikt över skärgården. Samtidigt ligger hotellet centralt med närhet till det mesta som Karlskrona har att erbjuda. Hotellet är fräscht och välkomnande för våra gäster med design inspirerad av Östersjön.
Vi är ett team som jobbar med mycket glädje och engagemang. Våra medarbetare är vår främsta tillgång: hos oss ska man trivas och vara stolt över sin arbetsplats. Genom ett gott ledarskap och ett gott samarbete mellan avdelningarna skapar vi fantastiska hotellupplevelser till våra gäster.
Nu söker vi en bartender till Scandic Karlskrona
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som bartender agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad innebär rollen?
Du kommer att tillhöra ett grymt team som gör allt för att ge våra gäster en fantastisk hotell- och barupplevelse. Dina arbetsuppgifter är att framställa och servera dryck samt att ge gäster ett positivt bemötande och en god service. I rollen ingår också att arbeta med merförsäljning.
Vem är du?
Eftersom du och dina kollegor är de första gästen möter i vår bar, är det av stor vikt att du har ett vänligt och varmt bemötande samt är uppmärksam på detaljer och gästens behov. Du har ett brinnande intresse för mat och dryck samt gillar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge gästerna en fantastisk barupplevelse.
Vi ser gärna att du har en bartenderutbildning i botten och några års erfarenhet. Dina personliga egenskaper och inställning är det allra viktigaste för oss. För att du ska passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps, på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, vår kultur och våra förmåner!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
