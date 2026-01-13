Bartender
Yaki-Da är en del av Göteborgs själ och kanske den starkast lysande stjärnan på klubbhimlen år ut och år in. Ett public house där vi hyllar allas olikheter och lägger all vår kraft och energi på att skapa oförglömliga kvällar för våra gäster.
Om dig
Du har en passion för service och vet hur man guidar gäster genom kvällen med rätt mix av professionalitet, skön attityd och ett avslappnat leende.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av bararbete, du kan grunderna i drinkar, har koll på klassikerna och som vet vad det innebär att leverera service med glimten i ögat, även när tempot är högt.
Du blir en del av ett sammansvetsat team som peppar och pushar varandra att leverera på topp, för gästerna, för stämningen och för varandra. Här händer det mycket, och vi vet att allt flyter bättre när vi har kul tillsammans.
Om du är redo att höja ribban och skapa grymma gästupplevelser vill vi ha med dig. En positiv inställning, positiv energi och skön närvaro tar dig långt.
Omfattning: Deltid med fokus på helger.
Lön: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande
Arbetstiderna styrs av verksamhetens öppettider.
