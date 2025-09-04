Bartender
2025-09-04
Vi söker en passionerad bartender till vår exklusiva restaurang!
Brinner du för service i världsklass och har ett öga för detaljer? Vill du arbeta i en elegant miljö där kvalitet, smak och gästupplevelse står i centrum? Då är det dig vi söker!
Vi är en högt ansedd restaurang med fokus på premium kött, noga utvalda drycker och en varm, sofistikerad atmosfär. Vår bar är hjärtat i upplevelsen - en plats där hantverk, kreativitet och känsla för smak möts.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bartending på hög nivå
Har goda kunskaper om vin, cocktails och alkoholfria alternativ
Är serviceinriktad, stresstålig och noggrann
Trivs i en stilren, lyxig miljö och är en lagspelare
Talar svenska och engelska obehindrat
Vi erbjuder:
En dynamisk och inspirerande arbetsplats
Möjlighet att utveckla drinkmenyn tillsammans med kök
Konkurrenskraftig lön och villkor
Arbete med några av branschens bästa kollegor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: Jobs@komo.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Komo Group AB
(org.nr 559353-0289), http://komo.nu
Sankt Eriksgatan 5 Komo Restaurang (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Jobbnummer
9493081