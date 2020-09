Bartender - Fjäderholmarnas Krog AB - Servitörsjobb i Åre

Fjäderholmarnas Krog AB / Servitörsjobb / Åre2020-09-02Hotell Fjällgården har ett unikt läge, mitt i backen men ändå mitt i byn. Med sexstolsliften, Fjällgårdsexpressen, tar du dig snabbt och enkelt bort till de större liftsytemen och de brantare backarna. Bergbanan, som också finns precis utanför dörren, tar dig ner till byn på några minuter. Hotellet erbjuder klassisk miljö med anor från 1910 där du kan njuta av lugnet och den vackra miljön som Åre erbjuder. Vi söker dig med stor kärlek till fjällen och värdskap för att hjälpa oss att göra Hotell Fjällgården till Åres bästa hotell.Hotell Fjällgården söker bartenders till kommande vinter.Kortfattad information om tjänsten som bartender hos oss.Hotell Fjällgården med sitt "ski in ski out" läge är lika populärt till lunch som till afterski. Vi serverar ca 350 lunch.Mångsidighet är ett krav då servicen har många skepnader, allt från hektiska dagar med rapp service till lugna kvällar med läsande hotellgäster och lugnare tempo.Erfarenhet och inställning är viktigare än ålder men två års erfanhet är ett minimumGå även in på hemsidan för mer info om hotellet.Ansökan görs med fördel på https://www.fjallgarden.se/jobba Arbetstiden är varierande dag/kväll.Välkommen in med din ansökan.2020-09-02Sista dag att ansöka är 2020-12-10Fjäderholmarnas Krog ABFJÄLLGÅRDSVÄGEN 35 FJÄLLGÅRDEN83013 ÅRE5341894