Barnskötare, Vikariepool, Bua, Limabacka, Stråvalla och Åskloste - Varbergs kommun, Team Norr - Barnskötarjobb i Varberg

Varbergs kommun, Team Norr / Barnskötarjobb / Varberg2021-04-07I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.Vill du växa med oss?Västra delen av Team Norr består av förskolorna Applagården (Bua), Limabacka,Stråvalla och Åskloster. Tillsammans har förskolorna 15 avdelningar.Vi som arbetar här lägger stor vikt vid ett positivt förhållningssätt mot barn, föräldrar och kollegor. Vi vill arbeta för ett gott samarbete och ta vara på varandras kompetens och erfarenhet.2021-04-07Du kommer att arbeta som barnskötare i vikariepoolen inom västra delen av Team Norr i en vikariepool bestående av 7 pedagoger. Som vikarie ersätter du ordinarie pedagog och genomför alla de arbetsuppgifter som tillhör uppdraget. Du arbetar på 15 olika avdelningar vid ordinarie personals frånvaro. Vår vikariepool arbetar enligt Bilaga D och med det menas att du har en tjänst på som minst 60 % men utan fasta tider. Vår skoladministratör sköter dina bokningar och bokar dig via sms och du har då 30 minuters inställelsetid. Var 16:e vecka görs en avstämning på arbetad tid och all tid över 60 % betalas ut i lön.Gymnasieutbildning, Barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande som arbetsgivare bedömer likvärdig.Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, flexibilitet och förhållningssätt.ÖVRIGTVår vikariepool arbetar enligt Bilaga D och med det menas att du har en tjänst på som minst 65 % men utan fasta tider. Vår skoladministratör sköter dina bokningar och bokar dig via sms och du har då 30 minuters inställelsetid. Var 16:e vecka görs en avstämning på arbetad tid och all tid över 85% betalas ut i lön.Körkort och tillgång till bil är ett krav.Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!Varaktighet, arbetstidDeltid. Denna tjänst har en sysselsättningsgrad om 60% och kan kombineras med andra arbetsuppgifter upp till heltid. Tidsbegränsad anställning 11 dagar - 3 månader, tillträde: 2021-04-19 Snarast., upphör: 2021-07-02 .Individuell lönesättning tillämpas, ange löneanspråk.Sista dag att ansöka är 2021-04-14Varbergs kommun, Team Norr5674942