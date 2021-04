Barnskötare till Grundsärskolan - Ekerö kommun - Barnskötarjobb i Ekerö

Prenumerera på nya jobb hos Ekerö kommun

Ekerö kommun / Barnskötarjobb / Ekerö2021-04-07Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, stabil ekonomi, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.EKEBYHOV GRUNDSÄRSKOLA har mellan 30- 35 elever, eleverna som går på grundsärskolan läser enligt grundsärskolan läroplan. Elever på grundsärskolan kan läsa enligt ämnen eller ämnesområden. Vi har hela Ekerö kommun som upptagningsområde. Skolans klasser benämns som teams och kan bestå av olika åldrar och nivåer, antal elever per team kan variera från 4- 12 elever. Lärarna arbetar i skolsamverkan med fritidshemmets personal och det löper en röd tråd mellan verksamheter. Ekebyhov grundsärskola arbetar med höga förväntningar på vår målgrupp. Vi arbetar för att se möjligheter och lyfter att alla barn är kompetenta individer som behöver utmanas i sitt lärande där just den enskilda individen befinner sig. Tillsammans med Ekebyhovsskolan bildar vi enhet.Länk till Ekerö kommuns hemsida2021-04-07Ekebyhov grundsärskola söker en barnskötare till en av våra klasser på fyra elever till hösten - 2021. Klassen består av indvider som läser utefter ämnesområden och eleverna kommunicerar genom AKK (Altenativ kommunikation). Du kommer ingå i ett arbetslag med en speciallärare och två fritidspersonal där ni samverkar, samarbetar och arbetar målinriktad för att öka elevernas självständighet såväl till vardagssituationer och ökar deras kommunikativa förmåga.Arbetet med elever som läser utefter ämnenområden är ett kreaktivt arbete där du får möjlighet att utveckla din pedagoiska kompetens. Att arbete på en grundsärskola förutsätter att du har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra då arbetslaget tillsammans förutsätter och skapar möjligheter för att eleverna ska få chans att utvecklas.Tjänsten omfattar en heltid, visstidsanställning, du kommer tjänstgöra både under skol- och fritidshemstid.KvalifikationerFör att du ska lyckas med uppdraget ska du:vara flexibel och lösningsorienterad i din yrkesroll och har en godsamarbetsförmågaDin människosyn består av att du ser alla individer som kompetenta och att det är vi tillsammans som skapar möjligheter för utvecklingHa tidigare erfarenhet att arbeta med individer med olika funktionsnedsättningarUppskatta att arbeta tillsammans med i andra i team där du kan både bidra - och lyssna in andraErfarenhet av att arbeta med altenativ kommunikation är meriterandeTillträde: 2021-08-09Omfattning: HeltidAnställningsform: VisstidLänk till lediga jobb i Ekerö kommunOm Ekerö kommunVi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser. Precis som vi, är du serviceinriktad, professionell och gillar att bygga relationer med kollegor. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-07Ekerö kommun5676357