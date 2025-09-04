Barnskötare, Ramlyckans förskola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Barnskötarjobb / Varberg Visa alla barnskötarjobb i Varberg
2025-09-04
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Ramlyckan är en förskola med två avdelningar belägen i utkanten av Varbergs centrum. Vårt fokusmål under året är social hållbarhet. Vårt övergripande mål är språk och kommunikation. Vi arbetar mycket med TAKK och tydliggörande pedagogik, så erfarenhet av det är meriterande.
Förskolan tillbringar en stor del av dagen utomhus, så erfarenhet av utomhusundervisning är meriterande. Erfarenhet av arbete på förskola är mycket viktigt. Det är viktigt att du som person är både flexibel och positiv.
Stor vikt läggs vid personlighet.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som barnskötare är du en del av det dagliga arbetet med barnen och utför de uppgifter som ingår i utbildningen. Du tar aktiv del i undervisningen och dokumenterar barnens lärande och utveckling.
Du är en aktiv pedagog som, tillsammans med barnen, utforskar vardagen. Med läroplanen, aktuell forskning och övriga styrdokument som grund deltar du i analys och reflektion kring både barnens och ditt eget lärande samt har en professionell relation till kollegor, barn och vårdnadshavare.
Tjänsten kan komma att förlängas.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning, Barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276122". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Linda Sjöwall 0703-77 45 40 Jobbnummer
9491865