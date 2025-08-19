Barnskötare pooltjänst, Nedregårdens förskola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Barnskötarjobb / Varberg Visa alla barnskötarjobb i Varberg
2025-08-19
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Nu söker vi en barnskötare för ett kortare vikariat på Nedregårdens förskola och eventuellt till den gemensamma poolen vid behov.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Vikariatet innebär i första hand arbete med fasta tider på en avdelning för yngre barn. Du kommer att arbeta tillsammans med två kollegor i ett nära samarbete där barnens trygghet och utveckling står i fokus.
Utöver detta kan tjänsten även komma att innefatta arbete som kvalitetsavlösare och i poolverksamheten. Som kvalitetsavlösare stöttar du avdelningarna när ordinarie personal har planeringstid och kvalitetsarbete.
I poolverksamheten täcker du upp vid frånvaro, exempelvis vid sjukdom eller ledighet.
Vi arbetar tematiskt med sagan i fokus, vilket innebär att sagor och berättande är en central del i vår pedagogik. Genom sagor stimulerar vi barnens fantasi, språk och kreativitet, och skapar en lärmiljö som är både lekfull och lärorik.
För att trivas i rollen ser vi att du är:
• Flexibel och trygg i att snabbt kunna anpassa dig till olika arbetsmiljöer.
• Relationsskapande, med förmåga att bygga goda relationer med både barn och kollegor.
• Beredd att arbeta på samtliga tre förskolor inom vårt team och på olika avdelningar vid behov.
Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade kollegor, goda möjligheter till utveckling och ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning med barnskötarexamen, Barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.
ÖVRIGT
Möjlighet till snabbt tillträdande prioriteras.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273094". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Linda Westlund 070-54 88 971 Jobbnummer
9466036