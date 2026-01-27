Barnskötare Pool
2026-01-27
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Verksamhet Förskola är en del av Bildningsförvaltningen. Vi arbetar för en likvärdig förskola där alla barns rätt till utbildning står i fokus, vi tydliggör yrkesroller och ansvar för förskollärare och barnskötare. Vår vision är att förskolan ska stödja varje barn oavsett förutsättningar så att alla ges möjlighet att utvecklas mot målen. Vårt mål är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Hos oss sker kompetensutveckling och nätverkande kontinuerligt. Vi har en sammanhållen övergripande kompetensutvecklingsplan och fem studiedagar per år. Verksamhet Förskola har egna specialpedagoger. Alla våra förskolor har arbetskläder, både för inom - och utomhusbruk, ett led i vårt arbete att höja frisknärvaron i verksamheten.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Förskoleenhet Bråstorp består av tre förskolor, Bråstorp, Skogsgläntan samt Västra Bråstorp. Förskoleenhet Bråstorp har en flexibel lärmiljö där barnens tankar och intresse ligger till grund för barnens lek och lärande. De har även eget kök där maten lagas från grunden. Förskolan Västra Bråstorp är Sveriges miljövänligaste förskola.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
* Du arbetar flexibelt inom våra tre förskolor och stöttar den pedagogiska verksamheten.
* Tillsammans med arbetslaget driver du målstyrda processer som främjar omsorg, utveckling och lärande.
* Du verkar för att förskolans värdegrund och uppdrag genomsyrar arbetet.
* Du är insatt i förskolans läroplan och arbetar utifrån barnskötarens ansvarsområde.Kvalifikationer
Du som söker har gymnasial barnskötarutbildning, barn och fritidsprogrammet eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn i förskola eller annat arbete som arbetsgivare bedömer likvärdigt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du har lätt för att anpassa, utveckla och lära dig nytt efter förändrade krav, förutsättningar eller omständigheter.
Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och underhålla relationer.
