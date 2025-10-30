Barnskötare, Nedregårdens förskola
2025-10-30
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Vi söker en nytänkande och flexibel barnskötare till ett kortare vikariat på äldre barns avdelningen på Nedregårdens förskola.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Hos oss är barnens inflytande i utbildningen centralt, och vi arbetar i ett tillåtande och prövande klimat där barnens intressen och nyfikenhet alltid står i fokus. Vi söker dig som är närvarande och medutforskande, och som trivs med att både arbeta självständigt med barnen och i nära samarbete med kollegor.
Vi tror att du kommer passa bra hos oss om du är en glad, flexibel och nytänkande barnskötare
Välkommen till en förskola där vi tillsammans skapar en meningsfull och inspirerande lärmiljö!Kvalifikationer
Gymnasieutbildning, Barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning

Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
