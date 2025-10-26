Barnskötare/Montessoripedagog
Montessoriskolan Floda Säteri / Barnskötarjobb / Lerum Visa alla barnskötarjobb i Lerum
2025-10-26
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montessoriskolan Floda Säteri i Lerum
Montessoriskolan Floda Säteri söker nu en Montessoripedagog alternativt barnskötare, med montessoriutbildning/ erfarenhet från Montessoriförskola, till vår förskola i Lerum. Start omgående.
Vi söker dig som vill jobba heltid och tycker om att arbeta i en flexibel organisation med stundtals högt tempo. Vi söker dig som har ett stort engagemang för barn och barns lärande i relation till uppdrag och krav utifrån styrdokument. Du har också en hög arbetsmoral och ansvarskänsla, är ordningsam, strukturerad och driven. Du pratar flytande svenska och förstår hur viktigt språket är för barnens utbildning. Du är antingen utbildad montessoripedagog eller nyfiken på montessoripedagogiken samt ställer dig bakom den och övriga värdegrunds- och styrdokument. Du skall tycka om varierande arbetsdagar och arbetsuppgifter samt verka för att tillsammans med arbetslaget skapa mycket glädje och omsorg.
Vi erbjuder pedagogiska måltider, friskvård, hälsoförsäkring och kollektivavtal.
Vår verksamhet bedrivs i fina lokaler i Lerum och omfattar ca 37 barn. Arbetslaget består av pedagoger med blandade kompetenser såsom förskollärare, montessoripedagoger och barnskötare samt en rektor för förskolan.
Floda Säteri har en flera hundra år lång historia och de senaste 30 åren har Montessoriskolan huserat i lokalerna. Våra förskolor ligger i Stenkullen, Gråbo och Lerum. Idag finns drygt 360 barn från förskola till och med högstadium. Vi är en verksamhet med hög lärartäthet och mycket goda förutsättningar att ge våra barn den start i livet alla barn förtjänar. Hos oss är barnens intresse, lust och glädje utgångspunkten för deras lärande. Arbetet i verksamheten präglas av en helhetssyn och vi arbetar i 1-16 års perspektiv.
Läs mer om skolan på vår hemsida www.montessorifloda.se
Verkar detta intressant så mailar du in ditt CV och personliga brev. Vi intervjuar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
CV och personligt brev
E-post: lottis.freme@montessorifloda.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskolan Lerum". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montessoriskolan Floda Säteri
Kring-Alles Väg 19 (visa karta
)
443 34 LERUM Arbetsplats
Förskolan Lerum Jobbnummer
9574513