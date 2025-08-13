Barnskötare, Håstens förskola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Barnskötarjobb / Varberg Visa alla barnskötarjobb i Varberg
2025-08-13
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Är du en engagerad barnskötare som vill vara med och skapa en trygg, inspirerande och lekfull miljö för alla barn? På Håstens förskola är vi stolta över att vara en förskola för alla, och nu söker vi dig som vill bli en viktig del av vårt glada och kompetenta arbetslag.
Vi på Håstens förskola behöver fler kollegor som delar vår passion för barns lärande och utveckling. Våra grundpelare är trygghet, glädje och förståelse, alltid i nära samspel med kommunikation, tillit och lek. Vi arbetar för barnens bästa genom att lyssna, utmana och möta varje barn utifrån deras unika förutsättningar.
Vi är medupptäckare i lek och lärande - vilket kräver engagemang, kreativitet och nytänkande. Tillsammans med barnen skapar vi miljöer som bjuder in till lek, utforskande och lärande.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Som barnskötare hos oss arbetar du tillsammans med förskollärare i ett arbetslag. Du bidrar med ett prestigelöst och flexibelt förhållningssätt och låter barnens intresse, nyfikenhet och behov styra riktningen i undervisningen.
I ditt arbete kommer du att:
* Dokumentera, följa upp och analysera lärprocesser i vårt verktyg SUP (Systematisk undervisningsplanering).
* Planera undervisning utifrån styrdokument, teori och forskning.
* Delta i kollegialt lärande och utvecklingsforum, där vi arbetar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vi lär av och med varandra!
Vi erbjuder:
* Ett välkomnande arbetslag med hög kompetens och arbetsglädje.
* En förskola med tydliga värderingar och fokus på barnens bästa.
* Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
* En arbetsmiljö där din kreativitet och dina idéer värdesätts.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad barnskötare.
* Brinner för barns utveckling och lärande.
* Är kreativ, lösningsorienterad och engagerad.
* Trivs i ett nära samarbete med kollegor och ser styrkan i att arbeta i team.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för varje barn att växa och utvecklas - vill du vara med på resan?
Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271972". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna Lena Åkerström 0767-89 69 42 Jobbnummer
9455799