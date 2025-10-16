Barnskötare, Björnligans förskola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Barnskötarjobb / Varberg Visa alla barnskötarjobb i Varberg
2025-10-16
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
En plats där visionen blir till verklighet är Björnligans förskola, en kustnära förskola med hav, klippor och skog i sin närhet . Förskolan består av 2 avdelningar Tornet med barn i ålder 1-3 samt Fyren med barn i ålder 3-5.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Som barnskötare ska du tillsammans med en förskollärare driva utbildningen utifrån Lpfö-18 i en mindre åldershomogen barngrupp. Tillsammans planerar, genomför, reflekterar och dokumenterar ni undervisningen.
Arbetet sker i ett projekterande arbetssätt som utgår från barnens intressen och behov. Varje vecka reflekterar ni i par för att säkerställa progression i projektet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Du har ett förhållningssätt där du tror på det kompetenta barnet, är lyhörd, flexibel och har en vilja att driva förskolans utbildning framåt, nära barnen.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284299". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Christin Råström +46730778286 Jobbnummer
9559190