Barnskötare
2025-12-10
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Grums kommun har åtta kommunala förskolor som leds av tre rektorer i nära samarbete för att skapa likvärdighet och god kvalitet i hela verksamheten. Den här barnskötartjänsten är placerad på Mossens förskola, en förskola med tre avdelningar i ett lugnt område med närhet till natur och goda utemiljöer. Avdelningen du tillhör har äldre barn och du blir en del av ett engagerat och stöttande arbetslag.
Hos oss gör du skillnad!
Som barnskötare bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet utgår från barns delaktighet, trygghet och nyfikenhet. Du medverkar till att skapa en positiv, meningsfull och utvecklande miljö för varje barn och för hela barngruppen, tillsammans med övriga kollegor på förskolan.
Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet samt i dokumentation enligt förskolans läroplan och utbildningsmål. Du är aktiv i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten och bidrar vid exempelvis föräldramöten och utvecklingssamtal. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna möter du dem med engagemang, barnfokus och god service.Kvalifikationer
Du har en gymnasieutbildning inom barn- och fritidsprogrammet med pedagogisk inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som barnskötare och är van vid att dokumentera i ditt arbete.
Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Du har ett tydligt barnfokus och en positiv attityd till ditt arbete, ditt arbetslag och hela förskolans verksamhet. Du samverkar med barn, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört och smidigt sätt och kommunicerar på ett respektfullt och konstruktivt vis. Du följer beslut, riktlinjer och läroplan och arbetar strukturerat utifrån gemensamma mål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
I vår verksamhet måste alla som anställs för att arbeta med barn och unga, enligt lag (2000:873), visa upp ett godkänt utdrag från Polisens belastningsregister. Du beställer utdraget via www.polisen.se
och kan med fördel få det skickat till digital brevlåda (t.ex. Kivra). Beställer du via post tar det vanligtvis en till två veckor.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
