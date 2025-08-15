Barnskötare, 60%, Tröingebergs förskola
Falkenbergs kommun, Tröingebergs förskola / Barnskötarjobb / Falkenberg Visa alla barnskötarjobb i Falkenberg
2025-08-15
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Tröingebergs förskola i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Tröingebergs förskola söker en uppdragsmedveten, nyfiken, kreativ barnskötare som är redo att ta sig an uppdraget utifrån ett projekterande arbetssätt. I din roll som barnskötare tar du ansvar för att tillsammans med kollegorna i arbetslaget driva och aktualisera läroplanens mål och intentioner så att barn ges förutsättningar att utveckla de förmågor som lyfts fram i vår läroplan. Detta sker i både planerad och spontan undervisning. Vi arbetar efter förskolorna i Falkenbergs vision:
Genom nyfikenhet, lekfullhet och glädje vill vi tillsammans skapa meningsfullhet och framtidstro som bygger på demokratiska grunder, där vi lär om och lär nytt för ett hållbart samhälle. Barns åsikter tas tillvara, olikheter berikar och vi:et är större än jaget.
Vi respekterar varandras kompetenser och arbetar aktivt för att synliggöra allas röster. Allas olikheter ses som en tillgång och berikar förskolans utbildning.
En viktig del i vårt arbete är att skapa kvalitativa lärmiljöer tillsammans med barnen som inbjuder till meningsskapande samspel, utmanar vårt tänkande och leder till ett förändrat kunnande. Du är en medforskande pedagog som genom ett aktivt lyssnande bidrar till att ge alla barn och kollegor förutsättningar att bli sina bästa jag!
På enheten utmanar vi varandra kring pedagogiska frågeställningar/ställningstaganden och ser det som en god grund för fortsatt utveckling både som individ och som grupp. Du kommer således att befinna dig i flera olika sammanhang där du förväntas bidra till förskolans utveckling och måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och om du har erfarenhet av tidigare arbete inom förskolan är det meriterande. Som person är du initiativrik och utvecklingsorienterad där du tycker om att hitta lösningar som driver förskolan framåt.
Du ser det positiva i såväl barn, kollegor som vårdnadshavare och din inställning är att alla gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. Du är utvecklingsbenägen och fokuserar på att hitta lösningar för att driva verksamheten framåt. Du har en god digital kompetens samt en god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift.
ÖVRIGT
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272438 - 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Tröingebergs förskola Kontakt
Rektor
Lina Andersson 0346-88 64 31 Jobbnummer
9459499